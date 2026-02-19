عاجل
الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في 5 آذار المقبل
الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في 5 آذار المقبل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فخخ منزلًا في يارون ودمره بالكامل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فخخ منزلًا في يارون ودمره بالكامل
محليات

في قضية إدمان المراهقين… مارك زوكربيرغ أمام القضاء

2026-02-19 | 03:37
في قضية إدمان المراهقين… مارك زوكربيرغ أمام القضاء
في قضية إدمان المراهقين… مارك زوكربيرغ أمام القضاء

خضع الملياردير مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"للاستجواب أمام هيئة محلفين في لوس أنجلوس، ضمن محاكمة تتناول اتهامات بإدمان صغار السن على استخدام منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة.

ونفى زوكربيرغ ادعاء محام بأن الشركة ضللت الكونغرس بشأن تصميم منصاتها، وذلك خلال استجوابه حول شهادته أمام الكونغرس عام 2024، حين قال إن "ميتا" لم تحدد لفرقها هدفا يتمثل في زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على تطبيقاتها إلى أقصى حد.

وعرض مارك لانيير، محامي شابة تتهم "ميتا" بالإضرار بصحتها النفسية في طفولتها، رسائل بريد إلكتروني تعود إلى عامي 2014 و2015، تشير إلى أهداف تتعلق بزيادة زمن الاستخدام بنسبة تتجاوز 10 بالمئة. ورد زوكربيرغ بأن الشركة كانت لديها في السابق أهداف مرتبطة بوقت الاستخدام، لكنها غيرت نهجها لاحقا. وقال أمام المحكمة: "إذا كنتم تحاولون إثبات أن شهادتي لم تكن دقيقة، فأنا أختلف معكم بشدة".
وكالة تسنيم: إيران وروسيا تجريان تدريبات على تحرير سفينة مختطفة خلال المناورات البحرية المشتركة
عون يتسلم دعوة رئاسية لزيارة البرازيل… دفعٌ للتعاون المشترك

دعوة رسميّة للرئيس عون الى مؤتمر دعم الجيش
05:14

دعوة رسميّة للرئيس عون الى مؤتمر دعم الجيش

تسلم رئيس الجمهورية جوزاف عون دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في ترؤس المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في باريس في 5 آذار المقبل.

05:14

دعوة رسميّة للرئيس عون الى مؤتمر دعم الجيش

تسلم رئيس الجمهورية جوزاف عون دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في ترؤس المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في باريس في 5 آذار المقبل.

الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في 5 آذار المقبل
05:13
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فخخ منزلًا في يارون ودمره بالكامل
05:06
خطاب باسيل يعكس حركة انتساب لافتة في التيار
04:56
منيمنة لـ"الجديد": الإطار الزمني الذي حدّده الجيش بين 4و8 أشهر يُعدّ جيدًا ومقبولًا لا سيما في ظل طبيعة التضاريس والتحديات الميدانية على أن تبقى العبرة في الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الخطة
04:10
النائب ابراهيم منيمنة لـ"الجديد": سلاح حزب الله لا يضمن أي شيء سوى إضعاف موقف الحكومة وتعميق الخلافات داخليًا
04:10
