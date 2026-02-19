في قضية إدمان المراهقين… مارك زوكربيرغ أمام القضاء

خضع الملياردير الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"للاستجواب أمام هيئة محلفين في ، ضمن محاكمة تتناول اتهامات بإدمان صغار السن على استخدام منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة.

ونفى ادعاء محام بأن الشركة ضللت بشأن تصميم منصاتها، وذلك خلال استجوابه حول شهادته أمام الكونغرس عام 2024، حين قال إن "ميتا" لم تحدد لفرقها هدفا يتمثل في زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على تطبيقاتها إلى أقصى حد.



وعرض مارك لانيير، محامي شابة تتهم "ميتا" بالإضرار بصحتها النفسية في طفولتها، رسائل بريد إلكتروني تعود إلى عامي 2014 و2015، تشير إلى أهداف تتعلق بزيادة زمن الاستخدام بنسبة تتجاوز 10 بالمئة. ورد زوكربيرغ بأن الشركة كانت لديها في السابق أهداف مرتبطة بوقت الاستخدام، لكنها غيرت نهجها لاحقا. وقال أمام المحكمة: "إذا كنتم تحاولون إثبات أن شهادتي لم تكن دقيقة، فأنا أختلف معكم بشدة".