محليات

الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

2026-02-19 | 05:29
الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا اجمالا مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع إنخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  

طقس مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية يوم غد الجمعة ، حتى مساء يوم السبت حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره جنوب غرب تركيا يؤدي إلى طقس ماطر أحيانا مع  برق ورعد، رياح ناشطة وثلوج على المرتفعات.


-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الجمعة:صاف اجمالا مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع إنخفاض في نسبة الرطوبة، تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

السبت: قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء فيتحول الطقس الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات مع اتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الليل كما تنشط الرياح.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة، تشتد أحيانا اعتبارا من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.
 
الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

محليات

الطقس

الطقس اليوم

