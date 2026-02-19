قائد الجيش زار بري.. ماذا دار بينهما؟

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير في وليد البخاري حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة .





بري استقبل أيضا العماد رودولف هيكل الذي وضع رئيس المجلس بأجواء ونتائج زياراته الخارجية إلى ومشاركته في مؤتمر الأمن في ميونيخ اضافة الى التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش، اللقاء كان مناسبة ايضا لعرض تطورات الاوضاع لاسيما الامنية منها والمستجدات الميدانية على ضوء مواصلة لإعتداءاتها على .



كما استقبل رئيس المجلس سفيرة لبنان لدى ساحل العاج ماجدة كركي.