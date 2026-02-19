طليس: لا زيادة على التعرفة وإقفال الطرقات لن يجدي نفعًا ​

أضاف: "نؤكد اننا لسنا ضد حقوق العمال ولكن بالنسبة إلينا كقطاع نقل يطرح موضوع زيادة التعرفة، وبهذا الخصوص اقول انني ضد هذه الزيادة، الا إننا كسائقين عموميين نعاني الكثير والجالسين على الكراسي لا يتجولون في الباصات وسيارات الاجرة ولا يعرفون شيئا عن معاناتنا. أنا أجري الاتصالات لأرى كيف سأعوض على القطاع وعلى السائقين كي لا أضغط على المواطنين وأزيد التعرفة".



وتابع: "في ما يتعلق بزيادة الضريبة على الـTVA، نحن ضد رفعها ولا أعتقد انها ستتحقق لأنها بحاجة الى موافقة ، ولا أعتقد أن هذا المجلس سيوافق على وضع ضريبة على المواطن".



وأردف: "منذ آجال نسمع عن التعدي على الأملاك البحرية والنهرية، فأين نحن من هذا الموضوع ؟"



وقال : "وفقا لكل ما تقدم، أطمنكم أننا لن نزيد التعرفة، مشيرًا ليس هناك أسهل من تنظيم تحرك في الشارع، لكن إقفال الطرقات لن يجدي نفعا، مشددًا ضرورة التفتيش عن صيغة ثانية لرفض هذه القرارات، وأنا اليوم أطلب منكم مهلة اسبوع، لكي نجري الاتصالات ونرى ماذا سيحدث".

وأشار بيان بعد الاجتماع، الى أنه "تقرر تنظيم تحرك وتظاهر الخميس المقبل في 26 شباك بحال لم يتم التوصل الى صيغة لحماية هذا القطاع، على أن تعلن الثلاثاء المقبل آليات التحرك".