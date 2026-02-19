الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

طليس: لا زيادة على التعرفة وإقفال الطرقات لن يجدي نفعًا ​

2026-02-19 | 07:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
طليس: لا زيادة على التعرفة وإقفال الطرقات لن يجدي نفعًا ​
طليس: لا زيادة على التعرفة وإقفال الطرقات لن يجدي نفعًا ​

أكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، خلال الاجتماع الطارىء لاتحادات النقل البري الذي عقد اليوم في مقر الإتحاد العمالي العام، أن "ضريبة الـ300 الف على البنزين ورفع ضريبة ال 1% على الTVA سينعكس على كل السلع"، وقال: "نحن مع تعزيز وضع العسكري والمعلمين وغيرهم ولكننا ضد أن تأخذ الدولة باليمين وتعطي بالشمال".

أضاف: "نؤكد اننا لسنا ضد حقوق العمال ولكن بالنسبة إلينا كقطاع نقل يطرح موضوع زيادة التعرفة، وبهذا الخصوص اقول انني ضد هذه الزيادة، الا إننا كسائقين عموميين نعاني الكثير والجالسين على الكراسي لا يتجولون في الباصات وسيارات الاجرة ولا يعرفون شيئا عن معاناتنا. أنا أجري الاتصالات لأرى كيف سأعوض على القطاع وعلى السائقين كي لا أضغط على المواطنين وأزيد التعرفة".


وتابع: "في ما يتعلق بزيادة الضريبة على الـTVA، نحن ضد رفعها ولا أعتقد انها ستتحقق لأنها بحاجة الى موافقة مجلس النواب، ولا أعتقد أن هذا المجلس سيوافق على وضع ضريبة على المواطن".


وأردف: "منذ آجال نسمع عن التعدي على الأملاك البحرية والنهرية، فأين نحن من هذا الموضوع اليوم؟"


وقال طليس: "وفقا لكل ما تقدم، أطمنكم أننا لن نزيد التعرفة، مشيرًا ليس هناك أسهل من تنظيم تحرك في الشارع، لكن إقفال الطرقات لن يجدي نفعا، مشددًا ضرورة التفتيش عن صيغة ثانية لرفض هذه القرارات، وأنا اليوم أطلب منكم مهلة اسبوع، لكي نجري الاتصالات ونرى ماذا سيحدث".

وأشار بيان بعد الاجتماع، الى أنه "تقرر تنظيم تحرك وتظاهر الخميس المقبل في 26 شباك بحال لم يتم التوصل الى صيغة لحماية هذا القطاع، على أن تعلن الثلاثاء المقبل آليات التحرك".

مقالات ذات صلة
طليس: لا زيادة على التعرفة وإقفال الطرقات لن يجدي نفعًا ​

محليات

لبنان. النقل البري

طليس

ضرائب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
Roblox تحت المجهر… الحكومة ستتخذ إجراءات حاسمة
بالفيديو.. لحظة وصول قائد الجيش للقاء الرئيس بري

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
حارة النويلاتي تغلي بصراعات السلطة والمال.. تتابعون الآن مسلسل "النويلاتي" على الجديد
15:31
يعود من وراء القضبان بهوية غامضة ووجه غريب.. تابعوا مسلسل "النويلاتي" الآن على الجديد
15:08
استقبال مفتي الجمهورية للرئيس عون في دار الفتوى (فيديو)
14:54
رحلة بحث مصيرية تواجه "شمس".. تتابعون الآن مسلسل "بخمس ارواح" على الجديد
14:53
ميراث يرسم طريقاً محفوفاً بالدماء للحصول عليه.. تابعوا مسلسل "بخمس ارواح" الآن على الجديد
13:47
بين جريمة وهوية مزورة تنقلب الموازين.. تتابعون الآن مسلسل "مولانا" على الجديد
13:46
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026