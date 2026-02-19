Roblox تحت المجهر… الحكومة ستتخذ إجراءات حاسمة

أكد وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة ستبحث في أول جلسة لها اتخاذ قرار بشأن المنصات الإلكترونية التي تُسبب أضرارًا للأطفال، مشيرًا إلى أن منصات مثل Roblox تندرج ضمن هذه الفئة.