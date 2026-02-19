لقاء سليمان والسفير الأميركي: دعم الدولة وحصرية السلاح في صلب البحث

استقبل سليمان في دارته في اليرزة الأميركي ميشال عيسى ترافقه الملحقة في السفارة كارول توما في حضور المستشار الإعلامي خيرالله.



ونوه الرئيس سليمان بالدور الأميركي الداعم لقيام الدولة وحصرية السلاح، وتطبيق ودعم ، محملًا تحيّة تقدير للرئيس الأميركي .

كما شدد المجتمعون على أهمية تطبيق القرارات الدولية ١٥٥٩، ١٦٨٠، ١٧٠١ والعودة الفورية إلى تطبيق الدستور والالتزام بتحييد عن صراعات المحاور كما ورد حرفيًا في "إعلان "، وهو ما يضمن الاستقرار ويعيد الثقة في ظل التوتر الشديد في المنطقة.