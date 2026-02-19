لقاء سليمان والسفير الأميركي: دعم الدولة وحصرية السلاح في صلب البحث

الأخبار
استقبل
الرئيس ميشال
سليمان في دارته في اليرزة
السفير
الأميركي ميشال عيسى ترافقه الملحقة في السفارة كارول توما في حضور المستشار الإعلامي
بشارة
خيرالله.
ونوه الرئيس سليمان بالدور الأميركي الداعم لقيام الدولة وحصرية السلاح، وتطبيق
الدستور
ودعم
الجيش اللبناني
، محملًا
السفير
تحيّة تقدير للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
كما شدد المجتمعون على أهمية تطبيق القرارات الدولية ١٥٥٩، ١٦٨٠، ١٧٠١ والعودة الفورية إلى تطبيق الدستور والالتزام بتحييد
لبنان
عن صراعات المحاور كما ورد حرفيًا في "إعلان
بعبدا
"، وهو ما يضمن الاستقرار ويعيد الثقة في ظل التوتر الشديد في المنطقة.
