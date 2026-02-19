كتلة الوفاء للمقاومة: ننظر بريبة إلى الهمس السياسي حول عزم البعض تأجيل موعد الانتخابات لحسابات سياسية وخاصة

معلومات الجديد: زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد إلى بعبدا تقررت ليل أمس بعد نقاش حصل بين حزب الله وحركة أمل حول إعادة التواصل مع القصر الجمهوري