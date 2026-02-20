رعد بعد لقائه بري: سنخوض الانتخابات معاً

وعقب اللقاء، أكد رعد من الحرص على أمن واستقرار البلاد وسير الحياة الطبيعية فيها، مشددًا في الوقت نفسه على التمسك بمواجهة على .

وقال رعد إن موقفه متطابق مع موقف ، معلنًا أن الجانبين سيخوضان الاستحقاق الانتخابي معًا "في كل الاتجاهات".

وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على أن يكون "الثنائي الوطني" منصة تؤسس لمواجهة كل التحديات في المرحلة المقبلة.