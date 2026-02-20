رعد بعد لقائه بري: سنخوض الانتخابات معاً

وعقب اللقاء، أكد رعد من عين التينة الحرص على أمن واستقرار البلاد وسير الحياة الطبيعية فيها، مشددًا في الوقت نفسه على التمسك بمواجهة إسرائيل على الأرض اللبنانية.
وقال رعد إن موقفه متطابق مع موقف الرئيس بري، معلنًا أن الجانبين سيخوضان الاستحقاق الانتخابي معًا "في كل الاتجاهات".
وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على أن يكون "الثنائي الوطني" منصة تؤسس لمواجهة كل التحديات في المرحلة المقبلة.
أظهرت فيديو التقطته كاميرا مراقبة، إقدام عدد من الشبان على تحطيم واجهة محل للمجوهرات في زحلة، وسرقة كمية من الذهب بسرعة قبل أن يلوذوا بالفرار.