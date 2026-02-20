الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

برق ورعد ورياح.. تحضّروا!

2026-02-20 | 05:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
برق ورعد ورياح.. تحضّروا!
برق ورعد ورياح.. تحضّروا!

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، واحتمال أمطار خفيفة متفرقة خلال الليل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس مستقر ودافىء نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مع درجات حرارة تتخطى معدلاتها الموسمية، حتى مساء يوم السبت، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية مصدره الجزر اليونانية يؤدي إلى طقس ماطر أحيانا، وثلوج على المرتفعات ومن المتوقع أن يشتد تأثيره يوم الأثنين.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19، في طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف اجمالا مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، مع إنخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

السبت: قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات، واحتمال أمطار خفيفة متفرقة خلال الليل.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار محلية، تشتد أحيانا اعتبارا من المساء مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر ليلا.

الإثنين: غائم اجمالا مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة ، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وتصل الى 1500 ليلا.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 22 درجة ، فوق الجبال من 7 الى 17 درجة ، في الداخل من 4 الى 19 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.
-الانقشاع: جيد اجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و60 %.
-حال البحر: مائج يتحول خلال النهار الى منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
-الضغط الجوي:769 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,19
-ساعة غروب الشمس: 17,35.
 
 
مقالات ذات صلة
برق ورعد ورياح.. تحضّروا!

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
باحث ايراني يتوقع اندلاع الحرب (شاهد الفيديو)
أكلات رمضانية لذيذة من مطبخ الشيف أنطوان الآن على الجديد

اقرأ ايضا في محليات

في زحلة.. سرقة "على عينك يا تاجر" (فيديو)
09:57

في زحلة.. سرقة "على عينك يا تاجر" (فيديو)

أظهرت فيديو التقطته كاميرا مراقبة، إقدام عدد من الشبان على تحطيم واجهة محل للمجوهرات في زحلة، وسرقة كمية من الذهب بسرعة قبل أن يلوذوا بالفرار.

09:57

في زحلة.. سرقة "على عينك يا تاجر" (فيديو)

أظهرت فيديو التقطته كاميرا مراقبة، إقدام عدد من الشبان على تحطيم واجهة محل للمجوهرات في زحلة، وسرقة كمية من الذهب بسرعة قبل أن يلوذوا بالفرار.

يحدث الآن

اخترنا لك
في زحلة.. سرقة "على عينك يا تاجر" (فيديو)
09:57
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لـ "حماس" في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
09:35
مراسل الجديد: غارة اسرائيلية استهدفت حي حطين داخل مخيم عين الحلوة
09:31
مواطنة تغضب أمام وزير الاقتصاد (شاهد الفيديو)
08:48
هل يطال الغلاء رغيفكم؟
08:32
وزير الاقتصاد يتفقد الأسعار (فيديو)
08:31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026