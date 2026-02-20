الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

وزارة الاقتصاد تحذر: لا تهاون في ضبط الأسعار

2026-02-20 | 06:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزارة الاقتصاد تحذر: لا تهاون في ضبط الأسعار
وزارة الاقتصاد تحذر: لا تهاون في ضبط الأسعار

اكدت وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار المتابعة اليومية لواقع الأسواق، من خلال الكشوف الدورية التي تنفذها مديرية حماية المستهلك على مختلف الأراضي اللبنانية.



ولفتت في بيان الى انه في ضوء الإجراءات الحكومية الأخيرة، تشدد الوزارة على تكثيف حملات التفتيش والرقابة خلال المرحلة المقبلة، ولن تتهاون في ضبط أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لما تشكله من إساءة للمستهلك ومساس باستقرار السوق. وتؤكد الوزارة أن أي استغلال أو تجاوزات سعرية هو أمر غير مقبول وسيواجه بالإجراءات القانونية اللازمة.



وتأتي هذه الحملات استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي عقدها  وزير الاقتصاد والتجارة مع نقابتي السوبرماركت والأفران، وتم تأكيد  التزام المعنيين عدم رفع الأسعار وتحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة.



وذكرت الوزارة بمبادرة "سوا بالصيام"، التي التزمت في إطارها 27 سلسلة سوبرماركت تقديم حسومات لا تقل عن 15% على 21 سلعة أساسية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.



وستستأنف الوزارة تباعاً نشر التقارير الدورية الصادرة عن مديرية حماية المستهلك، تعزيزاً للشفافية وإطلاعاً للرأي العام.

مقالات ذات صلة
وزارة الاقتصاد تحذر: لا تهاون في ضبط الأسعار

محليات

لبنان

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جولة لوزير الاقتصاد على أسواق المواد الغذائية.. مراسل الجديد ينقل المشهد
الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد في اتصال مع نظيره المصري السعي لإعداد مسودة تفاوضية تحقق مصالح طهران وواشنطن

اقرأ ايضا في محليات

في زحلة.. سرقة "على عينك يا تاجر" (فيديو)
09:57

في زحلة.. سرقة "على عينك يا تاجر" (فيديو)

أظهرت فيديو التقطته كاميرا مراقبة، إقدام عدد من الشبان على تحطيم واجهة محل للمجوهرات في زحلة، وسرقة كمية من الذهب بسرعة قبل أن يلوذوا بالفرار.

09:57

في زحلة.. سرقة "على عينك يا تاجر" (فيديو)

أظهرت فيديو التقطته كاميرا مراقبة، إقدام عدد من الشبان على تحطيم واجهة محل للمجوهرات في زحلة، وسرقة كمية من الذهب بسرعة قبل أن يلوذوا بالفرار.

يحدث الآن

اخترنا لك
في زحلة.. سرقة "على عينك يا تاجر" (فيديو)
09:57
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لـ "حماس" في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
09:35
مراسل الجديد: غارة اسرائيلية استهدفت حي حطين داخل مخيم عين الحلوة
09:31
مواطنة تغضب أمام وزير الاقتصاد (شاهد الفيديو)
08:48
هل يطال الغلاء رغيفكم؟
08:32
وزير الاقتصاد يتفقد الأسعار (فيديو)
08:31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026