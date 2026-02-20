وزارة الاقتصاد تحذر: لا تهاون في ضبط الأسعار

ولفتت في بيان الى انه في ضوء الإجراءات الحكومية ، تشدد الوزارة على تكثيف حملات التفتيش والرقابة خلال المرحلة المقبلة، ولن تتهاون في ضبط أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لما تشكله من إساءة للمستهلك ومساس باستقرار السوق. وتؤكد الوزارة أن أي استغلال أو تجاوزات سعرية هو أمر غير مقبول وسيواجه بالإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الحملات استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي عقدها والتجارة مع نقابتي السوبرماركت والأفران، وتم تأكيد المعنيين عدم رفع الأسعار وتحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة.

وذكرت الوزارة بمبادرة "سوا بالصيام"، التي التزمت في إطارها 27 سلسلة سوبرماركت تقديم حسومات لا تقل عن 15% على 21 سلعة أساسية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وستستأنف الوزارة تباعاً نشر التقارير الدورية الصادرة عن مديرية حماية المستهلك، تعزيزاً للشفافية وإطلاعاً للرأي العام.