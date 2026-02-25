الأخبار
محليات

لتسهيل حركة عبور البضائع.. مرفأ بيروت يعلن مواعيد عمل الباحات والبوابات

2026-02-25 | 03:39
لتسهيل حركة عبور البضائع.. مرفأ بيروت يعلن مواعيد عمل الباحات والبوابات
لتسهيل حركة عبور البضائع.. مرفأ بيروت يعلن مواعيد عمل الباحات والبوابات

وقّع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفّي تعميماً إلى جميع المتعاملين مع المرفأ، يقضي بتعديل توقيت العمل، "انطلاقاً من حرص الإدارة على تسهيل حركة عبور البضائع وتقديم أفضل الخدمات.

وبناءً على القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات رقم 2025/1088 والمتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات على الطرقات، تعلن الإدارة ما يلي:"اعتباراً من منتصف ليل الأحد - الاثنين من كل أسبوع، ستكون الباحات والعنابر مفتوحة وفقاً للتوقيتات التالية: من الإثنين حتى يوم الخميس: من الساعة 00:00 حتى الساعة 16:00.

يوم الجمعة: من الساعة 00:00 حتى الساعة 13:00.

ستكون بوابات المدخل رقم 14 مفتوحة ابتداءً من منتصف الليل الساعة 00:00 ولغاية الساعة 18:00، تماشياً مع التعديل الجديد على توقيت سير الشاحنات،على أن يظل دوام المعاملات الإدارية والتجارية ضمن الدوام الرسمي في المرفأ، ويُطبق هذا التعميم اعتباراً من منتصف ليل يوم الاثنين 2 آذار 2026".

وختم البيان: "إن إدارة مرفأ بيروت تجدد التزامها المستمر بضمان سير العمليات بكفاءة عالية وتسهيل حركة البضائع لخدمة جميع المتعاملين والاقتصاد الوطني، مع الحرص على تنظيم العمل داخل المرفأ وتعزيز سلاسة العمليات بما يحقق أعلى مستويات الاحترافية والكفاءة".
