رجي يستكمل لقاءاته في جنيف ويؤكد أن لبنان يعول على مؤتمر باريس

التقى رجي نظيره اليوناني جورجوس جيرابتريتيس في مقر الامم المتحدة في جنيف. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التطورات الراهنة في والمنطقة.

وأكد رجي أن الأوضاع في جنوب لبنان شهدت تحسناً ملموساً، باستثناء المناطق التي لا تزال تحت ، مسلطاً الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها . وشدد على تعويل لبنان على مؤتمر باريس لدعم المؤسسة العسكرية وقوى الأمن الداخلي، لمساعدة القوى الامنية الشرعية في استكمال سيطرتها على كل الأراضي . أعرب جيرابتريتيس عن الدعم اليوناني الراسخ للبنان، ووجّه للوزير رجي دعوة رسمية لزيارة أثينا.

كما التقى الوزير رجي المفوضَ السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الذي أبلغه بأن مكتبه يعكف على إعداد تقريرين موثّقَين حول الانتهاكات في لبنان، لا سيما تلك المتعلقة بالمنشآت الطبية. ورحّب تورك بالمقاربة الإصلاحية اللبنانية المرتكزة على مبادئ حقوق الإنسان، معرباً عن دعمه لهذه الجهود، ومتمنياً على لبنان الإسراع في استكمال اتفاقية المقر لإقامة المكتب الإقليمي للمفوضية على أراضيه. وقد أكد الوزير رجي من جهته الأهمية القصوى التي يوليها لبنان لقضايا حقوق الإنسان، خاصةً في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وتعهّد بمتابعة تسريع الإجراءات المتعلقة باتفاقية المقر.

استكمل الوزير رجي لقاءاته بلقاء المفوض السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح، حيث تصدّرت أزمة اللاجئين السوريين في لبنان جدول البحث. وطالب رجي المفوضية بالعمل الجاد على تأمين عودتهم إلى وطنهم بصورة آمنة وكريمة، لا سيما بعد زوال الأسباب التي اضطرتهم إلى الفرار، وباتوا لاجئين اقتصاديين. وشدد على أن لبنان صار عاجزاً عن تحمّل الأعباء الاقتصادية والمالية والسياسية الناجمة عن استمرار هذه الأزمة.

وأثنى صالح من جهته على ما قدّمه لبنان في هذا الملف الشائك،وأكد أن المجتمع الدولي مدعوٌّ إلى تقديم دعم فعلي وجدي للبنان لمساعدته على تجاوز هذه الأعباء، وأشار إلى أن استتباب الأمن في سيشكّل الحافز الأساسي لعودة النازحين إلى ديارهم.