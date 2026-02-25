إشعار لإخلاء مبنى في صيدا.. والبلدية توضح

وأكدت البلدية أن الإشعار الذي وُجّه إلى السكان يهدف حصرًا إلى تنفيذ أعمال التدعيم والترميم والصيانة الضرورية للمبنى، مشددةً، استناداً إلى التقارير الفنية، على أنه لا يوجد أي خطر داهم بالانهيار، وأن الإجراء المتخذ هو تنظيمي ووقائي لضمان القاطنين والحفاظ على استدامة المبنى.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة كانت قد أعلنت عنها قبل أسبوعين، بالتعاون مع تجمع "مهندسون من والجوار"، للكشف على مباني في المرحلة الأولى، على أن تشمل لاحقاً سائر مباني المدينة، وذلك بهدف تدارك أي حالات قد تشكل خطراً على أمن السكان وسلامتهم