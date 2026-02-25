إشعار لإخلاء مبنى في صيدا.. والبلدية توضح

وأكدت البلدية أن الإشعار الذي وُجّه إلى السكان يهدف حصرًا إلى تنفيذ أعمال التدعيم والترميم والصيانة الضرورية للمبنى، مشددةً، استناداً إلى التقارير الفنية، على أنه لا يوجد أي خطر داهم بالانهيار، وأن الإجراء المتخذ هو تنظيمي ووقائي لضمان سلامة القاطنين والحفاظ على استدامة المبنى.
نفى المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت محمد عزيز، صحة الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية عن تفعيل خطة طوارئ في المطار، مؤكدا أن "الحركة في المطار تسير بصورة طبيعية ولا وجود لأي إجراء استثنائي".