الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

بري عن الانتخابات: لا تأجيل ولا تمديد

2026-02-26 | 01:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بري عن الانتخابات: لا تأجيل ولا تمديد
بري عن الانتخابات: لا تأجيل ولا تمديد

جاء في صحيفة الجمهورية:

على ما تؤشر الأجواء الرسمية فإنّ طرح التأجيل صار وراءنا، وحتى ولو تكرّر مرّة ثانية، واياً كانت الجهة الداخلية او الخارجية الراعية له، فمسار صعب جداً في الداخل، ولا مجال لعبوره على الإطلاق وهذا ما يُلمس من الأجواء الرئاسية وخصوصاً أجواء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري اللذين يلحظ المتابعون تناغماً تاماً بينهما حول الملف الانتخابي وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، ووفق القانون الانتخابي النافذ».

ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» قال الرئيس بري: «قلت وأجدّد القول إنّ الانتخابات ماشية في موعدها في 10 ايار، ولا شيء سيمنع إجراءها، وبالتالي لا تأجيل ولا تمديد».
مقالات ذات صلة
بري عن الانتخابات: لا تأجيل ولا تمديد

محليات

لبنان

الانتخابات

نبيه بري

الشيعة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قيادة الجيش: ما بين الساعة 9:00 والساعة 11:00 ستقوم وحدة من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة مارون الراس – بنت جبيل
بري لـ"الجمهورية": أجدّد القول أن الانتخابات في موعدها في 10 ايار ولا شيء سيمنع إجراءها

اقرأ ايضا في محليات

مدير عام الطيران المدني ينفي تفعيل خطة الطوارئ في المطار
15:15

مدير عام الطيران المدني ينفي تفعيل خطة الطوارئ في المطار

نفى المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت محمد عزيز، صحة الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية عن تفعيل خطة طوارئ في المطار، مؤكدا أن "الحركة في المطار تسير بصورة طبيعية ولا وجود لأي إجراء استثنائي".

15:15

مدير عام الطيران المدني ينفي تفعيل خطة الطوارئ في المطار

نفى المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت محمد عزيز، صحة الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية عن تفعيل خطة طوارئ في المطار، مؤكدا أن "الحركة في المطار تسير بصورة طبيعية ولا وجود لأي إجراء استثنائي".

يحدث الآن

اخترنا لك
الثلوج تغطي طرقات اهدن (فيديو)
15:29
مدير عام الطيران المدني ينفي تفعيل خطة الطوارئ في المطار
15:15
مراسل الجديد: الحصيلة النهائية للغارات على البقاع شهيد و29 جريح
13:19
رسائل تحذيرية وصلت إلى المقرات الرسمية... "لا تتدخلوا" وإلا!
12:44
تصعيد إسرائيلي عنيف بقاعًا.. وأفيخاي يزعم
12:33
"وطن الإنسان": نرفض زجّ لبنان في أيّ حرب إسناد… والاستقرار خط أحمر
12:09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026