بري عن الانتخابات: لا تأجيل ولا تمديد

جاء في صحيفة الجمهورية:

على ما تؤشر الأجواء الرسمية فإنّ طرح التأجيل صار وراءنا، وحتى ولو تكرّر مرّة ثانية، واياً كانت الجهة الداخلية او الخارجية الراعية له، فمسار صعب جداً في الداخل، ولا مجال لعبوره على الإطلاق وهذا ما يُلمس من الأجواء الرئاسية وخصوصاً أجواء رئيس الجمهورية ورئيس اللذين يلحظ المتابعون تناغماً تاماً بينهما حول الملف الانتخابي وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، ووفق النافذ».



ورداً على سؤال لـ«الجمهورية» : «قلت وأجدّد القول إنّ الانتخابات ماشية في موعدها في 10 ايار، ولا شيء سيمنع إجراءها، وبالتالي لا تأجيل ولا تمديد».