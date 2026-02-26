كواليس اجتماع القاهرة.. ماذا دار بين العماد هيكل والحاضرين؟

خلال المؤتمر، عرض الجانب اللبناني شرحًا مفصلًا حول حاجات المؤسسة العسكرية، وخطوات تنفيذ خطة الجيش الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، كما تطرّق إلى الصعوبات التي تواجهها الوحدات العسكرية.



كذلك أشاد الحاضرون بأداء المؤسسة العسكرية في تنفيذ الخطة ودورها في حفظ أمن واستقراره، وأكدوا عزم بلادهم على تعزيز قدرات الجيش بما يشمل الإمكانات اللوجستية والعملانية. كما أشاروا إلى أن استقرار لبنان هو ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأكملها، مشددين على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم لبنان خلال هذه المرحلة الدقيقة.



من جهة أخرى، أعرب العماد هيكل عن شكره للدول المشاركة على وقوفها إلى جانب الجيش ولبنان في ظل التحديات الحالية.



وكان العماد هيكل قد التقى على هامش المؤتمر القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر، بحضور رئيس أركان حرب المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة وعدد من الضباط، وتناول البحث المسائل ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدين، إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



من ناحية أخرى، ثمّن العماد هيكل الدور المصري الفاعل إقليميًّا ودوليًّا، معربًا عن تقديره العميق للدعم الذي تقدمه مصر للجيش، ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان.