السعودية: الهجوم الإيراني الجبان وغير المبرر يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية

عاجل
حزب الله: استهدفنا قاعدة حيفا البحريّة بصلية من الصواريخ النوعيّة
حزب الله: استهدفنا قاعدة حيفا البحريّة بصلية من الصواريخ النوعيّة
وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري
وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
غارة على المبنى المهدد في حاروف
غارة على المبنى المهدد في حاروف
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
13
o
البقاع
3
o
الجنوب
10
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
07:38
الجديد في الميدان.. جنوباً وبقاعاً وبيروت
20:14
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-02
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-02
بالفيديو.. لحظة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
2026-03-02
تحطم مقاتلة اميركية.. هذا مصير الطيار (شاهد الفيديو)
محليات
السعودية: الهجوم الإيراني الجبان وغير المبرر يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية
2026-03-03 | 05:03
A-
A+
السعودية: الهجوم الإيراني الجبان وغير المبرر يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية
مقالات ذات صلة
الخارجية الكويتية: الهجوم الإيراني على السفارة الأمريكية في البلاد انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية
السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغاشم على سفارة أميركا بالرياض
لافروف يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني ويندد بالهجمات غير المبررة على إيران
السعودية: الهجوم الإيراني الجبان وغير المبرر يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية
محليات
الهجوم
الإيراني
الجبان
المبرر
يتعارض
الأعراف
والقوانين
الدولية
العودة الى الأعلى
السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغاشم على سفارة أميركا بالرياض
السعودية: نؤكد على حقنا في اتخاذ كافة الإجراءات بما فيها خيار الرد على العدوان الإيراني
اقرأ ايضا في محليات
16:51
حزب الله: استهدفنا قاعدة حيفا البحريّة بصلية من الصواريخ النوعيّة
16:51
حزب الله: استهدفنا قاعدة حيفا البحريّة بصلية من الصواريخ النوعيّة
16:36
غارة على المبنى المهدد في حاروف
16:36
غارة على المبنى المهدد في حاروف
16:35
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل
16:35
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل
يحدث الآن
محليات
16:51
حزب الله: استهدفنا قاعدة حيفا البحريّة بصلية من الصواريخ النوعيّة
عربي و دولي
16:41
وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري
عربي و دولي
16:37
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
اخترنا لك
حزب الله: استهدفنا قاعدة حيفا البحريّة بصلية من الصواريخ النوعيّة
16:51
غارة على المبنى المهدد في حاروف
16:36
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل
16:35
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر من "حزب الله" أطلق قذيفة مضادة للدروع نحو قواتنا
16:31
وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة تجدد توسيع العدوان إلى 50 شهيدا و335 جريحا
16:24
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة قانا
16:22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
09:42
رداً على عدوان الضاحية.. "حزب الله" ينشر تفاصيل عملية استهداف ميركافا
2026-03-02
عدنان أبو الشامات يعلّق على وفاة نجل أناهيد فياض ويحذّر من مخاطر التنمّر
2026-03-01
الغارات الإسرئيلية على الضاحية إستهدفت مبان في حارة حريك والجاموس
2026-02-28
وزارة الخارجية اللبنانية دانت الاعتداءات الإيرانية على دول خليجية وعربية واكدت تضامن لبنان الكامل معها
13:12
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ أطلق من لبنان في وسط إسرائيل
13:06
الجيش الإسرائيلي: نمنح ممثلي إيران في لبنان 24 ساعة لمغادرتها
بالفيديو
بالفيديو
14:51
لليوم الثالث.. الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
14:03
مقدمة النشرة المسائية 03-03-2026
07:38
الجديد في الميدان.. جنوباً وبقاعاً وبيروت
20:14
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-02
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-02
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
06:44
شبكات التمويل الرئيسية لـ "حزب الله".. أدرعي يزعم وينشر!
عربي و دولي
06:44
شبكات التمويل الرئيسية لـ "حزب الله".. أدرعي يزعم وينشر!
محليات
06:49
بري: اقتضى التوضيح!
محليات
06:49
بري: اقتضى التوضيح!
محليات
09:42
رداً على عدوان الضاحية.. "حزب الله" ينشر تفاصيل عملية استهداف ميركافا
محليات
09:42
رداً على عدوان الضاحية.. "حزب الله" ينشر تفاصيل عملية استهداف ميركافا
عربي و دولي
07:31
"أصدقائي، حزب الله فتح النار".. ماذا جرى خلال اجتماع وزراء اسرائيل؟
عربي و دولي
07:31
"أصدقائي، حزب الله فتح النار".. ماذا جرى خلال اجتماع وزراء اسرائيل؟
عربي و دولي
07:02
"جنود اسرائيليون يعبرون مناطق لبنانية".. بيان لليونيفيل
عربي و دولي
07:02
"جنود اسرائيليون يعبرون مناطق لبنانية".. بيان لليونيفيل
خاص الجديد
07:52
"أغلب الاستهدافات الأخيرة لقيادات الحزب فشلت".. قماطي يكشف للجديد!
خاص الجديد
07:52
"أغلب الاستهدافات الأخيرة لقيادات الحزب فشلت".. قماطي يكشف للجديد!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026