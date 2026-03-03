عاجل
حزب الله: استهدفنا قاعدة حيفا البحريّة بصلية من الصواريخ النوعيّة
وكالة الأنباء القطرية: جهاز أمن الدولة يعلن عن القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
غارة على المبنى المهدد في حاروف
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل
محليات

السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغاشم على سفارة أميركا بالرياض

2026-03-03 | 05:03
السعودية: نرفض وندين بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغاشم على سفارة أميركا بالرياض
