رجي يكثف اتصالاته الدبلوماسية لوقف التصعيد

واصل والمغتربين رجي نشاطه الدبلوماسي المكثف في إطار مساعي وقف التصعيد على ، موضحاً موقف الحكومة والتزامها بحصر السلاح وإلزام بتسليمه، في أعقاب قرار حظر نشاطاته العسكرية والأمنية.



وفي هذا السياق، أجرى الوزير رجي سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه الإقليميين والدوليين، من بينها وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وأعرب لهما عن تضامن الكامل مع بلديهما في مواجهة الانتهاكات التي تمس سيادة وأمن أراضيهما. وفي المقابل، أكد الوزيران الكويتي والبحريني وقوف بلديهما إلى جانب لبنان في محنته، مؤكدَين استعدادهما لتقديم كل دعم ومساعدة يحتاجها.



كما تلقى الوزير رجي اتصالين هاتفيين من وزير خارجية هولندا طوك برندسين ووزيرة خارجية النمسا بياته ماينل-رايتسنغر، اللذين حرصا على الاطلاع على آخر المستجدات الميدانية في لبنان. وتطرق الحديث إلى القرار الذي اتخذته في جلستها الطارئة عقب إطلاق صواريخ باتجاه ، إذ أكد الوزير عزم الحكومة على المضي قدماً في تنفيذه.