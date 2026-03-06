الشرع يتصل بسلام ويؤكد تضامن سوريا مع لبنان

تلقّى الدكتور اتصالاً من الرئيس السوري ، أعرب له خلاله عن تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها . كما أكّد للرئيس سلام أن تعزيز الوجود العسكري على الحدود السورية–اللبنانية لا يهدف إلا إلى تعزيز ضبط الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي السوري، وهي إجراءات مماثلة لتلك المتخذة على الحدود مع ، واشار الرئيس الشرع الى اهمية استمرار التنسيق بين البلدين.

