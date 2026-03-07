عاجل
حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليّات الجيش الإسرائيلي عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخيّة
حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليّات الجيش الإسرائيلي عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخيّة
عراقجي: الرئيس بزشكيان أعرب عن انفتاحه على خفض التصعيد شرط عدم استخدام دول الجوار لمهاجمة شعبنا
عراقجي: الرئيس بزشكيان أعرب عن انفتاحه على خفض التصعيد شرط عدم استخدام دول الجوار لمهاجمة شعبنا
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
تسجيل الدخول
10:08
الجديد تدخل إلى قضاء النبطية وتوثق آثار الغارات الإسرائيلية في بعض القرى
07:53
المدينة الرياضية تتجهز لاستقبال النازحين (فيديو)
07:00
بعد الغارات العنيفة.. المشهد من الصفير ملعب الراية - الضاحية الجنوبية (فيديو)
19:05
بعد معلومات الإنزال.. رصاص في الضاحية (شاهد الفيديو)
18:26
شهود يتحدثون عن محاولة إنزال إسرائيلية في البقاع وسط اشتباكات (شاهد الفيديو)
محليات
🚨 مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفرتبنيت - النبطية
2026-03-07 | 08:21
A-
A+
🚨 مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفرتبنيت - النبطية
🚨 مراسلة الجديد: غارة إستهدفت بلدة حبوش قرب مستشفى النجدة - النبطية
🚨 مراسل الجديد: 5 شهداء إثر غارة إستهدفت بلدة جبشيت - النبطية
🚨 مراسل الجديد: غارة استهدفت حي المرج في انصار - النبطية
🚨 مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفرتبنيت - النبطية
محليات
مراسل
الجديد:
مسيرة
اسرائيلية
استهدفت
سيارة
كفرتبنيت
النبطية
العودة الى الأعلى
غارة إسرائيلية على محيط بلدة الخريبة في البقاع
ابراهيم ريحان للجديد: الانزال الذي حصل في البقاع يرجح ان يكون مرتبطا بملف الطيار الإسرائيلي "رون اراد"
12:50
عراقجي: الرئيس بزشكيان أعرب عن انفتاحه على خفض التصعيد شرط عدم استخدام دول الجوار لمهاجمة شعبنا
12:50
عراقجي: الرئيس بزشكيان أعرب عن انفتاحه على خفض التصعيد شرط عدم استخدام دول الجوار لمهاجمة شعبنا
12:47
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
12:47
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
12:29
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
12:29
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
محليات
12:52
حزب الله: استهدفنا تجمعا لآليّات الجيش الإسرائيلي عند بوّابة هونين مقابل بلدة مركبا بصلية صاروخيّة
عربي و دولي
12:50
عراقجي: الرئيس بزشكيان أعرب عن انفتاحه على خفض التصعيد شرط عدم استخدام دول الجوار لمهاجمة شعبنا
محليات
12:47
مراسل الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
عراقجي: الرئيس بزشكيان أعرب عن انفتاحه على خفض التصعيد شرط عدم استخدام دول الجوار لمهاجمة شعبنا
12:50
مراسر الجديد: غارة عنيفة تستهدف بلدة الدوير
12:47
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
12:29
أ ف ب: نزوح أكثر من 450 ألف شخص في لبنان منذ بدء الحرب
12:09
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لجنود العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام بمسيّرة إنقضاضيّة
12:07
إنزال النبي شيت.. ليس الأول! | للتفاصيل:
11:57
09:19
بعد الخلاف مع ترامب.. قاذفات أميركية تهبط في قاعدة بريطانية
2025-12-22
الحدث - الحلقة الكاملة - 22-12-2025
2025-11-10
نعيم قاسم تفرّد بـ كتابه.. وبري "عتبان"! (الشرق الأوسط)
2026-03-01
"سأتحدث مع القادة الايرانيين الجدد".. ترامب يكشف!
2025-12-04
بغرامة ضخمة.. القضاء يدين مسؤول في القوات ( صورة )
2026-02-09
"لقاء بين ضابط لبناني وآخر إسرائيلي".. قيادة الجيش توضح
09:18
اسرائيل تشن غارات عنيفة على الجنوب.. جولة مع المراسلين
07:27
مواكبة مستمرة للتطورات الميدانية والأمنية.. الجديد من كل لبنان
07:01
نجوم سوريا يواسون روعة وربا السعدي في وداع والدتهما
06:39
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
01:36
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:24
مقدمة النشرة المسائية 06-03-2026
محليات
09:26
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... إدارة الكوارث في صيدا توجه رسالة إلى النازحين
محليات
09:26
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... إدارة الكوارث في صيدا توجه رسالة إلى النازحين
محليات
06:26
"إنزال اسرائيلي فوق الخريبة - بعلبك".. الجيش يصدر بياناً
محليات
06:26
"إنزال اسرائيلي فوق الخريبة - بعلبك".. الجيش يصدر بياناً
محليات
09:43
"يرتدون بزات عسكرية".. تفاصيل جديدة ومواقف لقائد الجيش
محليات
09:43
"يرتدون بزات عسكرية".. تفاصيل جديدة ومواقف لقائد الجيش
محليات
07:37
ملاحقة الشيخ نعيم قاسم قضائياً.. ما القصة؟
محليات
07:37
ملاحقة الشيخ نعيم قاسم قضائياً.. ما القصة؟
عربي و دولي
09:01
نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل؟
عربي و دولي
09:01
نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل؟
محليات
06:58
اتصال بين الرئيس عون وقائد الجيش.. وتفاصيل عن الانزال الاسرائيلي
محليات
06:58
اتصال بين الرئيس عون وقائد الجيش.. وتفاصيل عن الانزال الاسرائيلي
