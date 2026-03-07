الهيئة العليا للاغاثة: مساعدات من مركز الملك سلمان للاغاثة لعشرة الاف اسرة لبنانية

تلقت الهيئة العليا للإغاثة في لبنان اتصالاً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمملكة العربية السعودية، يتضمن بأنه استمراراً للجهود الإغاثية السعودية المتواصلة بشكل عام وما تم تقديمه من مساعدات إنسانية خلال عام ٢٠٢٤م، والذي تقدمه المملكة بتوجيه من قيادتها الكريمة لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها، فقد تم تخصيص مساعدات إغاثية غذائية وإيوائية عاجلة لعشرة آلاف أسرة لبنانية من المتضررين من انهيارات المباني في مدينة طرابلس، وللمتضررين من التطورات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة والتي تسببت في نزوح آلاف العوائل اللبنانية، وستقوم الهيئة العليا للإغاثة في لبنان بإيصال هذه المساعدات للأسر الأكثر احتياجاً.