الكوبت: تعاملنا مع هجمات 7 مسيّرات في شمال وجنوب البلاد وخلّفت أضرارا مادية

وزارة الدفاع الإماراتية: تعاملت الأجهزة المختصة في الدولة مع سقوط شظايا على منطقة سكنية في مدينة أبوظبي أسفرت عن بعض الأضرار المادية ووفاة شخص من الجنسية الآسيوية