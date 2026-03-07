عاجل
يديعوت أحرونوت: سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة في شمال إسرائيل وإصابة شخص جراء التدافع إلى الملاجئ
يديعوت أحرونوت: سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة في شمال إسرائيل وإصابة شخص جراء التدافع إلى الملاجئ
حزب الله: استهدفنا نهاريا شمال فلسطين بصلية صاروخية
حزب الله: استهدفنا نهاريا شمال فلسطين بصلية صاروخية
18:41
من امام الغرفة المستهدفة.. مراسل الجديد ينقل المشهد
18:38
بالفيديو.. غارة تستهدف فندق في الروشة
18:17
ترامب يستقبل جثامين 6 جنود قتلوا بضربات إيرانية (شاهد الفيديو)
15:42
بالفيديو.. انفجار ضخم في طهران
15:34
بالفيديو.. كريات شمونة هذا المساء
محليات
الجيش الإسرائيلي: بدأنا شن غارات في الضاحية الجنوبية
2026-03-07 | 16:54
A-
A+
الجيش الإسرائيلي: بدأنا شن غارات في الضاحية الجنوبية
2026-03-07 | 16:54
الجيش الإسرائيلي: بدأنا شن غارات في الضاحية الجنوبية
محليات
الإسرائيلي:
بدأنا
غارات
الضاحية
الجنوبية
🚨 الجيش الإسرائيلي: قوات خاصة عملت الليلة الماضية في محاولة للعثور على أدلة تتعلق بالملاح الجوي المفقود رون أراد
🔵 معلومات الجديد: شهيد في الأمن العام إثر غارات النبي شيت - البقاع
اقرأ ايضا في محليات
19:59
حزب الله: استهدفنا نهاريا شمال فلسطين بصلية صاروخية
19:59
حزب الله: استهدفنا نهاريا شمال فلسطين بصلية صاروخية
19:48
حزب الله: بعد رصد تحركات لقوات إسرائيلية باتجاه بلدة عيترون اشتبكنا مع القوة المتقدمة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة
19:48
حزب الله: بعد رصد تحركات لقوات إسرائيلية باتجاه بلدة عيترون اشتبكنا مع القوة المتقدمة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة
19:39
وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء في الغارة على فندق في الروشة إلى 4
19:39
وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء في الغارة على فندق في الروشة إلى 4
يحدث الآن
عربي و دولي
20:14
يديعوت أحرونوت: سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة في شمال إسرائيل وإصابة شخص جراء التدافع إلى الملاجئ
محليات
19:59
حزب الله: استهدفنا نهاريا شمال فلسطين بصلية صاروخية
محليات
19:48
حزب الله: بعد رصد تحركات لقوات إسرائيلية باتجاه بلدة عيترون اشتبكنا مع القوة المتقدمة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة
اخترنا لك
حزب الله: استهدفنا نهاريا شمال فلسطين بصلية صاروخية
19:59
حزب الله: بعد رصد تحركات لقوات إسرائيلية باتجاه بلدة عيترون اشتبكنا مع القوة المتقدمة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة
19:48
وزارة الصحة: ارتفاع عدد الشهداء في الغارة على فندق في الروشة إلى 4
19:39
معلومات الجديد: طائرة روسية أقلّت عشرات الدبلوماسيين الإيرانيين وخمس جثامين لإيرانيين بينهم ثلاث نساء إلى تركيا
19:35
معلومات الجديد: ارتفاع عدد جرحى الغارة التي استهدفت فندف في الروشة إلى أكثر من 10 جرحى
19:28
وزارة الصحة: استشهاد 3 أشخاص وإصابة 9 أخرين بجروح طفيفة في الغارة التي استهدفت أحد الفنادق في الروشة
19:25
زوارنا يقرؤون الآن
19:48
حزب الله: بعد رصد تحركات لقوات إسرائيلية باتجاه بلدة عيترون اشتبكنا مع القوة المتقدمة بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وحققنا إصابات مباشرة
2026-03-01
وزير الخارجية الصيني: شن أمريكا وإسرائيل هجمات على إيران أثناء المفاوضات أمر غير مقبول
2026-03-05
الضاحية.. اليكم المناطق المستهدفة حتى الآن
2026-03-03
النائب سامي جميل من بعبدا: ما قام به حزب الله هو عملية انتحار مجانية
2026-02-12
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قبل قليل عنصرا من حزب الله في منطقة الطيري جنوب لبنان
17:06
رويترز عن 4 مصادر: السعودية أبلغت إيران أن استمرار الهجمات عليها قد يدفعها للرد بالمثل
بالفيديو
بالفيديو
13:48
مقدمة النشرة المسائية 07-03-2026
09:18
اسرائيل تشن غارات عنيفة على الجنوب.. جولة مع المراسلين
07:27
مواكبة مستمرة للتطورات الميدانية والأمنية.. الجديد من كل لبنان
07:01
نجوم سوريا يواسون روعة وربا السعدي في وداع والدتهما
06:39
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
01:36
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
11:51
التواصل مع "حزب الله" مقطوع.. وشروط وقف الحرب: مرتفعة جداً!
خاص الجديد
11:51
التواصل مع "حزب الله" مقطوع.. وشروط وقف الحرب: مرتفعة جداً!
محليات
09:26
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... إدارة الكوارث في صيدا توجه رسالة إلى النازحين
محليات
09:26
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... إدارة الكوارث في صيدا توجه رسالة إلى النازحين
محليات
06:26
"إنزال اسرائيلي فوق الخريبة - بعلبك".. الجيش يصدر بياناً
محليات
06:26
"إنزال اسرائيلي فوق الخريبة - بعلبك".. الجيش يصدر بياناً
محليات
09:43
"يرتدون بزات عسكرية".. تفاصيل جديدة ومواقف لقائد الجيش
محليات
09:43
"يرتدون بزات عسكرية".. تفاصيل جديدة ومواقف لقائد الجيش
محليات
07:37
ملاحقة الشيخ نعيم قاسم قضائياً.. ما القصة؟
محليات
07:37
ملاحقة الشيخ نعيم قاسم قضائياً.. ما القصة؟
عربي و دولي
09:01
نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل؟
عربي و دولي
09:01
نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل؟
