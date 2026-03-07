عاجل
الحرس الثوري: استهدفنا بالمسيرات والصواريخ قاعدة العديري بالكويت وألحقنا بها أضرارا جسيمة
الحرس الثوري: استهدفنا بالمسيرات والصواريخ قاعدة العديري بالكويت وألحقنا بها أضرارا جسيمة
🔴 الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بعد رصد مسيرة
🔴 الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى بعد رصد مسيرة
محليات

من امام الغرفة المستهدفة.. مراسل الجديد ينقل المشهد

2026-03-07 | 18:41
من امام الغرفة المستهدفة.. مراسل الجديد ينقل المشهد
من امام الغرفة المستهدفة.. مراسل الجديد ينقل المشهد

من امام الغرفة المستهدفة.. مراسل الجديد ينقل المشهد

محليات

لبنان

الجديد

Aljadeed
🚨 حزب الله: إستهدفنا مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في الجيش الإسرائيلي شمال شرق صفد بصلية صاروخية
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارات إستهدفت بلدات جبشيت وعربصاليم وكفرصير

الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
01:48
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة أفيفيم بالجليل الأعلى بعد إطلاق صواريخ من لبنان
01:13
حزب الله: استهدفنا تجمعاً لجنود العدو في موقع المالكية مقابل بلدة عيترون بصلية صاروخية
22:10
الجيش الإسرائيلي: الفيلق اللبناني حلقة وصل بين حزب الله والنظام الإيراني
20:39
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا في بيروت قادة بارزين بالفيلق اللبناني في الحرس الثوري
20:38
غارة عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية
20:23
