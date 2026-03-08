عاجل
محليات

رجي لنظيره القبرصي: لا تخلطوا بين الدولة اللبنانية وبين من يعمل خارج سلطتها

2026-03-08 | 08:41
رجي لنظيره القبرصي: لا تخلطوا بين الدولة اللبنانية وبين من يعمل خارج سلطتها
رجي لنظيره القبرصي: لا تخلطوا بين الدولة اللبنانية وبين من يعمل خارج سلطتها


أرسل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي رسالةً نصيةً إلى نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس

أعرب فيها عن إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت قواعد عسكرية بريطانية في قبرص، وذلك في أعقاب إعلان وزير الخارجية القبرصي أن الطائرات المسيّرة المحمّلة بمتفجرات التي نفّذت تلك الهجمات قد انطلقت من الأراضي اللبنانية.
وأكد رجي في رسالته أن هذه الأعمال لا تمثّل لبنان دولةً وشعباً وقيماً، مشدداً على أن بلاده لن تكون منصةً لتنفيذ أجندات خارجية، وداعياً أصدقاءه القبارصة إلى عدم الخلط بين الدولة اللبنانية وبين الجهات التي تعمل خارج سلطتها وإطارها القانوني.
وذكّر الوزير بالقرار الحكومي اللبناني الذي يُصنّف جميع الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله أنشطةً غير قانونية، مؤكداً أن الهجمات على قبرص تقع في هذا السياق بالتحديد، إذ تُنفَّذ خارج سلطة الدولة وتتعارض مع قراراتها السيادية.
وخُتمت الرسالة بالتعبير عن الأسف البالغ إزاء وقوع هذه الأعمال المشينة، مع تأكيد رفض لبنان التام لها بصورة لا لبس فيها ودون أي تحفظ.
