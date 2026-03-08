رجي لنظيره القبرصي: لا تخلطوا بين الدولة اللبنانية وبين من يعمل خارج سلطتها



أرسل والمغتربين رجي رسالةً نصيةً إلى نظيره كونستانتينوس كومبوس

أعرب فيها عن إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت قواعد عسكرية بريطانية في ، وذلك في أعقاب إعلان أن الطائرات المسيّرة المحمّلة بمتفجرات التي نفّذت تلك الهجمات قد انطلقت من الأراضي .

وأكد رجي في رسالته أن هذه الأعمال لا تمثّل دولةً وشعباً وقيماً، مشدداً على أن بلاده لن تكون منصةً لتنفيذ أجندات خارجية، وداعياً أصدقاءه القبارصة إلى عدم الخلط بين وبين الجهات التي تعمل خارج سلطتها وإطارها القانوني.

وذكّر الوزير بالقرار الحكومي اللبناني الذي يُصنّف جميع الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب أنشطةً غير قانونية، مؤكداً أن الهجمات على قبرص تقع في هذا السياق بالتحديد، إذ تُنفَّذ خارج وتتعارض مع قراراتها السيادية.

وخُتمت بالتعبير عن الأسف البالغ إزاء وقوع هذه الأعمال المشينة، مع تأكيد رفض لبنان التام لها بصورة لا لبس فيها ودون أي تحفظ.