الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

وزارة الخارجية تطلب من ايران اجوبة خطية وتذكرها بوجوب احترام قواعد القانون الدولي من دون انتقائية

2026-03-13 | 06:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزارة الخارجية تطلب من ايران اجوبة خطية وتذكرها بوجوب احترام قواعد القانون الدولي من دون انتقائية
وزارة الخارجية تطلب من ايران اجوبة خطية وتذكرها بوجوب احترام قواعد القانون الدولي من دون انتقائية

اعلنت وزارة الخارجية اللبنانية ان القائم بأعمال السفارة الإيرانية توفيق صمدي خوشخو حضر إلى وزارة الخارجية،

بناء لاستدعاء وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وقابله الأمين العام للوزارة السفير عبد الستار عيسى، وواجهه بجملة من التساؤلات الجدية إزاء التصريحات الصادرة عن السفارة الإيرانية في لبنان ومندوب إيران لدى الأمم المتحدة، ولا سيما ادعاءهم أن الإيرانيين الأربعة الذين استُهدفوا في أحد فنادق منطقة الروشة  يحملون صفة دبلوماسية، وأن وجودهم على الأراضي اللبنانية كان بعلم وزارة الخارجية اللبنانية ومعرفتها،وهو ما تنفيه الوزارة نفياً قاطعاً وتعتبره مخالفاً للحقيقة. وقدم الامين العام للقائم بالأعمال الإيراني سلسلة أمثلة تثبت عدم احترام ايران لقرارات الحكومة اللبنانية، وآخرها البيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني الذي تحدث عن عمليات مشتركة مع حزب الله. وطالب الأمين العام بردود خطية رسمية على هذا التساؤل وغيره من النقاط المثارة.
وفي السياق ذاته، سُلِّم القائمُ بالأعمال الإيراني مذكرةً خطية رسمية أبلغت فيها الدولة اللبنانية الجانبَ الإيراني برفضها القاطع لأي تدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدةً التزامها التام بأحكام القانون الدولي في شموليتها دون انتقائية أو ازدواجية، ومشددةً على أنها لن تقبل إلا بعلاقات قائمة على المساواة والندية مع طهران، أساسها الثابت احترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
وزارة الخارجية تطلب من ايران اجوبة خطية وتذكرها بوجوب احترام قواعد القانون الدولي من دون انتقائية

محليات

لبنان

الجديد

الخارجية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: غارة استهدفت دراجة نارية على طريق بلدتي كفرتبنيت – أرنون ما أدى إلى ارتقاء شهيد
وزارة الخارجية: سلمنا القائم بالأعمال الإيراني مذكرة نرفض فيها أي تدخل في شؤوننا الداخلية

الشرع يسلّم أميركا معلومات حساسة عن حزب الله.. إليكم التفاصيل
19:42

الشرع يسلّم أميركا معلومات حساسة عن حزب الله.. إليكم التفاصيل

أفاد مراسل الجديد في واشنطن نقلاً عن مصادر امركية بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يزوّد الولايات المتحدة بكمّ كبير من المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بحزب الله، تشمل بيانات وأسماء ونقاط تهريب، إضافة إلى ملفات محفوظة منذ عهد النظام السابق

19:42

الشرع يسلّم أميركا معلومات حساسة عن حزب الله.. إليكم التفاصيل

أفاد مراسل الجديد في واشنطن نقلاً عن مصادر امركية بأن الرئيس السوري أحمد الشرع يزوّد الولايات المتحدة بكمّ كبير من المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بحزب الله، تشمل بيانات وأسماء ونقاط تهريب، إضافة إلى ملفات محفوظة منذ عهد النظام السابق

يحدث الآن

اخترنا لك
الشرع يسلّم أميركا معلومات حساسة عن حزب الله.. إليكم التفاصيل
19:42
مراسل الجديد: الشرع يزوّد الأميركيين بكمّ كبير من المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالحزب تشمل بيانات وأسماء ونقاط تهريب إضافة إلى ملفات محفوظة منذ عهد الأسد
19:39
مراسل الجديد: تحرّكات الأكراد في غرب إيران أصبحت شبه مؤكدة وهم بانتظار الإمدادات
19:38
مراسل الجديد: ترجيحات بأن مجتبى خامنئي في وضع حرج والخارجية الأميركية كلّفت الاستخبارات بالحصول على معلومات أدق
19:37
مراسل الجديد من واشنطن: الخارجية الأميركية تواصلت مع دول الخليج ووضعتها في صورة استمرار الحرب
19:37
حزب الله: استهدفنا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع بلاط المستحدث جنوب لبنان بصلية صاروخية
19:32
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026