وزارة الخارجية تطلب من ايران اجوبة خطية وتذكرها بوجوب احترام قواعد القانون الدولي من دون انتقائية

اعلنت ان القائم بأعمال السفارة توفيق صمدي خوشخو حضر إلى وزارة الخارجية،

بناء لاستدعاء والمغتربين يوسف رجي، وقابله للوزارة عبد الستار عيسى، وواجهه بجملة من التساؤلات الجدية إزاء التصريحات الصادرة عن السفارة في ومندوب لدى ، ولا سيما ادعاءهم أن الإيرانيين الأربعة الذين استُهدفوا في أحد فنادق منطقة الروشة يحملون صفة دبلوماسية، وأن وجودهم على الأراضي كان بعلم اللبنانية ومعرفتها،وهو ما تنفيه الوزارة نفياً قاطعاً وتعتبره مخالفاً للحقيقة. وقدم الامين العام للقائم بالأعمال سلسلة أمثلة تثبت عدم احترام لقرارات الحكومة اللبنانية، وآخرها البيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني الذي تحدث عن عمليات مشتركة مع . وطالب الأمين العام بردود خطية رسمية على هذا التساؤل وغيره من النقاط المثارة.

وفي السياق ذاته، سُلِّم القائمُ بالأعمال الإيراني مذكرةً خطية رسمية أبلغت فيها الدولة اللبنانية الجانبَ الإيراني برفضها القاطع لأي تدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدةً التزامها التام بأحكام القانون الدولي في شموليتها دون انتقائية أو ازدواجية، ومشددةً على أنها لن تقبل إلا بعلاقات قائمة على المساواة والندية مع طهران، أساسها الثابت احترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.