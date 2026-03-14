"معركة وجودية".. هل يخوض الحزب حربه الأخيرة؟

وأوضح أن "الحزب اتخذ قرار خوض الحرب منذ أشهر، وكان ينتظر متغيرا اقليميا، وجده في الحرب الأميركية الإسرائيلية
على إيران، لأنه يعلم جيدا أنه بغضّ النظر عن نتيجة تلك الحرب، فإن دوره سيحين ولن تتردد اسرائيل في شن حملة واسعة
ضده".
ويقول المصدر "استوعب الحزب الصدمات بعد الحرب السابقة، عضّ على جراحه، سدّ الثغرات وأعاد تنظيم صفوفه، وهو يخوض اليوم
المعركة التي أعد لها ويقول إنه قادر على الصمود" في وجه اسرائيل.
وقال الخبير العسكري حسن جوني أنه "بالنسبة لحزب الله
هذه معركة وجودية، لأن المطلوب رأسه بالكامل، وهو سيقاتل بالتالي حتى الرمق الأخير".
وأضاف: "بالنسبة لإسرائيل، هي المعركة الأخيرة
مع حزب الله
في ظل توفر ظروف "قد لا تتكرر"، وتعتبرها "ملائمة لإنهاء حالة
حزب الله العسكرية والقضاء عليه".
من جهته، قال الأستاذ الجامعي والمحامي علي مراد
أن "من الواضح أن أولوية الحزب كانت فتح جبهة لبنان
خدمة للأجندة الإيرانية، بعدما لم يقدم طيلة 15 شهرا على التحرك رغم تلقيه الضربات".
من هنا، فإن المعركة التي يخوضها، وفق مراد، "معركة وجود على جبهتين: جبهة لبنان وجبهة حليفته السياسية والعقائدية والاستراتيجية".
ويوضح مراد "انتهى حزب الله كقوة إقليمية وكسلاح استراتيجي"، مضيفا "هذه الحرب لن تنتهي بربح".