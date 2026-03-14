"معركة وجودية".. هل يخوض الحزب حربه الأخيرة؟

نقلت وكالة الصحافة عن مصدر في "حزب الله" قوله ان "الحزب دخل الحرب بكل ما يملك. فإما أن ينتهي، وإما أن يكرّس معادلة تقضي بانسحاب إسرائيل بالكامل من ووقف اعتداءاتها".



وأوضح أن "الحزب اتخذ قرار خوض الحرب منذ أشهر، وكان ينتظر متغيرا اقليميا، وجده في الحرب الأميركية على إيران، لأنه يعلم جيدا أنه بغضّ النظر عن نتيجة تلك الحرب، فإن دوره سيحين ولن تتردد اسرائيل في شن حملة ضده".

ويقول المصدر "استوعب الحزب الصدمات بعد الحرب السابقة، عضّ على جراحه، سدّ الثغرات وأعاد تنظيم صفوفه، وهو يخوض المعركة التي أعد لها ويقول إنه قادر على الصمود" في وجه اسرائيل.

وقال الخبير العسكري حسن جوني أنه "بالنسبة لحزب هذه معركة وجودية، لأن المطلوب رأسه بالكامل، وهو سيقاتل بالتالي حتى الرمق الأخير".

وأضاف: "بالنسبة لإسرائيل، هي المعركة مع في ظل توفر ظروف "قد لا تتكرر"، وتعتبرها "ملائمة لإنهاء حزب الله العسكرية والقضاء عليه".

من جهته، قال الأستاذ الجامعي والمحامي أن "من الواضح أن أولوية الحزب كانت فتح جبهة خدمة للأجندة الإيرانية، بعدما لم يقدم طيلة 15 شهرا على التحرك رغم تلقيه الضربات".

من هنا، فإن المعركة التي يخوضها، وفق مراد، "معركة وجود على جبهتين: جبهة لبنان وجبهة حليفته السياسية والعقائدية والاستراتيجية".

ويوضح مراد "انتهى حزب الله كقوة إقليمية وكسلاح استراتيجي"، مضيفا "هذه الحرب لن تنتهي بربح".