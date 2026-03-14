على وقع الشكاوى… وزير الصحة يحذّر

صدر عن الدكتور ركان كتاب تعميمي لفت إلى ورود العديد من الشكاوى من قبل المواطنين، تفيد بفرض فروقات مالية عليهم تحت ذرائع مختلفة، على الرغم من التغطية بنسبة مئة في المئة، في مستشفيات حكومية وخاصة كانت قد أبدت رغبتها في تطبيق تعاميم سابقة صادرة عن وزير الصحة لجهة عدم تكبيد المرضى والنازحين، الذين ليس لديهم جهة ضامنة فروقات مالية، واستقبالهم على نفقة الوزارة بتغطية 100% لجميع الأعمال الإستشفائية والطبية التي تغطيها الوزارة.