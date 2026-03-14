بشأن لبنان.. المفاوضات مطروحة والتحضيرات جارية ولكن!

قال مصدر رسمي لبناني لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" ان "المفاوضات مطروحة والتحضيرات جارية لتشكيل الوفد لكن لا يوجد أجندة لهذا التفاوض"،

واضاف: "لم يحدد التوقيت ولا المكان بين وقبرص وكل المسائل لا تزال قيد الدرس".

ولفت الى ان "مبادرة رئيس الجمهورية على الطاولة وهناك ترحيب بها لكن أيضا نحتاج إلى اسرائيلي بشأن وقف النار"