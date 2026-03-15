فجرًا.. اسرائيل تستهدف شقة شرق صيدا (فيديو)

استهدف الجيش فجر شقة في مبنى سكني في منطقة مدينة ، ما أدى إلى اندلاع حريق في الشقة المستهدفة. وعملت فرق الإسعاف والإنقاذ على سحب جثة من داخل المكان.