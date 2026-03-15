أي تجاوز للرئيس بري يفجّر البلد.. المفتي قبلان يحذر

أعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ قبلان البيان أنه:

لما كانت قضيتنا هي فهذا يعني لبنان وميثاقيته وتكوينه الدستوري والتأسيسي والوظيفي، وهذا يمنع اللعب بالنار سياسياً ووطنياً. وبكل صراحة أقول: حجر زاوية الشرعية بالتكوين الدستوري والميثاقي والوطني والسياسي ، وأي تجاوز للرئيس يفجّر البلد، ولا قيمة للبنان بلا ميثاقيته، واللعب بالنار نار تحرق كل شيء، على أنّ ونتائج معركة الإقليم لا تصبّ بمصلحة وتل أبيب ولن تصبّ أبداً بمصلحة هذا الحلف المهزوم، والمطلوب أن نكون لبنانيين لا أميركيين ولا صهاينة، واللحظة تاريخ، والإنتقام انتحار، والسلطة السياسية التي تغامر تشعل فتيل انفجار شامل يطال كلّ لبنان.