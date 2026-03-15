"دعمت استمرارية تشغيل معملي الأولي وجون".. مصلحة الليطاني تشكر الرهبانية المخلصية

2026-03-15 | 14:10
تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، ب"جزيل الشكر والامتنان إلى الرهبانية المخلصية على مبادرتها الكريمة بتأمين مكان إقامة مؤقتة لبعض كبار موظفي المصلحة العاملين في معملي الأولي وجون الكهرومائيين المجاورين لأديرة الرهبانية في جون، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الحرب الحالية والتي أدت إلى نزوحهم من قراهم الأصلية".

وشددت على أن "هذه المبادرة النبيلة أسهمت في تمكين الموظفين المعنيين من البقاء بالقرب من مواقع عملهم، الأمر الذي كان له أثر مباشر في ضمان استمرارية تشغيل المعامل الكهرومائية التابعة للمصلحة وتأمين الجهوزية الدائمة للفرق الفنية، كما ساعد على تفادي انتقالهم إلى مناطق بعيدة عن أماكن عملهم في ظل صعوبة التنقل والظروف الأمنية القائمة".
كما أكدت أن "هذه الخطوة الإنسانية والوطنية تعكس حساً عالياً من المسؤولية والتضامن مع المواطنين ومع المرافق العامة التي تؤدي دوراً حيوياً في خدمة المجتمع، ولا سيما أن منشآت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني هي منشآت مدنية حيوية تؤدي خدمات أساسية للسكان، من إنتاج الطاقة الكهرومائية وإدارة الموارد المائية. كما أن استمرارية تشغيل هذه المعامل تسهم في تأمين الخدمات العامة للسكان في مناطق جزين والشوف وإقليم الخروب وسائر المناطق المستفيدة من إنتاجها الكهربائي وخدماتها المائية، الأمر الذي يجعل المحافظة على جهوزيتها أولوية وطنية في هذه الظروف الصعبة".
وختمت: "إن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إذ تعبّر عن تقديرها العميق وامتنانها لهذه المبادرة الكريمة، ترى فيها نموذجاً مضيئاً للتعاون بين المؤسسات الدينية والوطنية في خدمة الصالح العام، وتثمن عالياً الدور الذي قامت به الرهبانية المخلصية في دعم استمرارية عمل أحد أهم المرافق العامة الحيوية في البلاد. كل الشكر والتقدير للرهبانية المخلصية على هذه المبادرة الوطنية النبيلة".
