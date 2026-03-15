قاسم هاشم: نشكر الجيش على القرار الذي اتخذه بتمركزه في شبعا

توجه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم بالشكر والتقدير للمؤسسة الوطنية الجيش اللبناني على القرار الذي اتخذته القيادة ببقاء الجيش الوطني بتمركزه في شبعا وهذا ما يطمئن ابناء البلدة لتشبثهم بارضهم رغم كل الصعوبات وهذا ليس بجديد على هذه المؤسسسة الوطنية ضمانة الوطن لحمايته من مشاريع العدو الاسرائيلي الفتنوية فكل التحية لمعالي وزير الدفاع والعماد قائد المؤسسسة رودولف هيكل ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي ولكل ضابط ورتيب وجندي على هذا التجاوب المنسجم مع ارادة الناس وتمسكهم ببقاء الجيش في مواقعه