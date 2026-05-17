مصادر حزب الله للجديد ردًا على سؤال ما إذا كان سينخرط في الحرب في حال شنت أميركا حربًا على إيران: "لن نقدم تطمينات للعدو، وطرح الأسئلة الافتراضية لا مصلحة في الحديث عنه"