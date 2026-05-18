من إجتماع البنتاغون.. نائب "حزب الله" يُحذّر

حذر النائب من مسار أمني يجري له في البنتاغون بين وإسرائيل برعاية أميركية، من المقرر أن يبدأ في 29 من الشهر الجاري.



وخلال حفل تأبيني، أضاف أن "السلطة كانت قد أعلنت قبل شهرين أنها لن تذهب إلى مفاوضات قبل وقف إطلاق النار، "واليوم صرتم بنص المفاوضات وبعد ما صار وقف إطلاق النار".



واعتبر أن من يعتقد أنه يستطيع إعطاء الأميركي ما يريد ومن ورائه "فهو واهم ولم يقرأ التاريخ جيداً ولا يعرف الحاضر جيداً".



ورفض الحديث عن أن أغلبية اللبنانيين يريدون التطبيع، مؤكداً وجود جهات وازنة في البلد لا توافق على التطبيع والسلام مع . وقال: "حتى الموافقين على المفاوضات يقولون السلام والتطبيع شو بدكن فيه".



وذكّر باتفاق 17 أيار 1983 الذي سقط في شباط 1984، معتبراً أن من يعتقد أن بإمكانه تمرير "17 أيار جديد" فهو واهم جداً.