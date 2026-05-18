محليات

"لا يثنينا صوت نشاز ولا يوقفنا تشكيك عابر" .. لاوندس يتعهّد

2026-05-18 | 05:05
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

تعهّد اللواء الركن إدكار لاوندس بالمضي قدماً في مسيرة الصمود، بعزمٍ لا يلين وإرادةٍ لا تنكسر، مؤكداً أن المديرية العامة لأمن الدولة ستبقى في صلب المعركة ضد الفساد، بحسمٍ وحزم، ومن دون أي مساومة أو تهاون. وشدّد على أن تطهير المؤسسات ليس خياراً، بل شرطٌ لبقاء الدولة، وأن القانون يجب أن يبقى السقف الأعلى، فيما يشكّل القضاء المرجع والملاذ الفصل.
وفي افتتاحية العدد الأول من مجلة "أمن الدولة"، قال لاوندس:
"المسيرة مستمرة، لا يثنينا صوتٌ نشاز، ولا يوقفنا تشكيك عابر. نستمد من تضحيات شهدائنا قوةً للمضي قدماً، من دون أن نلتفت إلى الوراء إلا لتصحيح المسار، لأننا نؤمن بأن النقد البنّاء هو طريق الارتقاء، لا وسيلة للهدم".


وعن الهدف من إطلاق المجلة، أكد أن "مسؤوليتنا أن نصدق القول ونقرنه بالفعل، وألا تُترك الحقيقة لغير أهلها، وأن نقول ما يجب أن يُقال، من دون مواربة أو تردد".
كما تعهّد بـ "التحصين من كل إغراء مادي، وتنقية الصفوف من كل فاسد ومفسد، لتبقى مؤسستنا صمّام أمان الوطن".
وخلال لقائه طلاباً من كليات الإعلام في مختلف الجامعات اللبنانية، ضمن جولة لهم في قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية العامة لأمن الدولة، شدّد لاوندس على أن الدولة ليست خياراً بين خيارات متعددة، بل هي الأساس الذي لا بديل عنه مهما اشتدت الأزمات وتعاظمت التحديات.
وتناول ملفات الاحتكار وارتفاع الأسعار وجشع أصحاب المولدات، متحدثاً عن خللٍ خطير في مفهوم المسؤولية، يتمثل في استغلال أزمات المواطنين ومعاناتهم لتحقيق الأرباح المادية. وأكد استمرار العمل، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد - مصلحة حماية المستهلك، لمواجهة هذه الظواهر رغم محدودية الإمكانات.
وأشار إلى أن الفساد لا يبدأ من القمم فقط، بل من الممارسات اليومية الصغيرة التي تتحول تدريجياً إلى ثقافة عامة، 
مؤكداً أن أي مخالفة مهما كان حجمها أو مبرراتها تبقى مخالفة للأنظمة والقوانين.
وأكد لاوندس أن الإعلامي شريك أساسي في بناء الوعي العام، مشدداً على أهمية الصدق والمهنية في نقل الحقيقة بعيداً عن التسييس والتهويل. كما أوضح أن العمل الأمني يتطلب توازناً دقيقاً بين الشفافية وحماية المعلومات، وأن المديرية تعتمد مبدأ إتاحة ما يمكن للمواطن معرفته ضمن الأطر القانونية.
واصفاً العلاقة مع الجيش اللبناني وسائر المؤسسات الأمنية بأنها تقوم على مبدأ التكامل لا التنافس، مؤكداً أن كل مؤسسة أمنية تؤدي دورها ضمن منظومة وطنية واحدة هدفها حماية الدولة ومؤسساتها، في ظل وجود تنسيق دائم بينها في مختلف الملفات لضمان أعلى درجات الفعالية.
 
مراسل الجديد: انضم عدد من النواب إلى الاجتماع في مكتب النائب أبو صعب حيث يجري نقاش مفصّل لإيجاد حلول قبل جلسة الغد بهدف تسهيل إقرار قانون العفو العام
مراسل الجديد : قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة حلتا في قضاء حاصبيا

إلى موظفي القطاع العام.. نبأ سار من المالية!
06:54

إلى موظفي القطاع العام.. نبأ سار من المالية!


أعلنت وزارة المالية، انها انهت عملية تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين الى مصرف لبنان ظهر يوم أمس الاربعاء، على أن يجري صرفها قبل عيد الاضحى المبارك.

إلى السفارات.. مذكرة من "الوفاء للمقاومة"
إلى السفارات.. مذكرة من "الوفاء للمقاومة"

وجهت كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني مذكرة إلى السفارات العربية والأجنبية حول العدوان الإسرائيلي على لبنان، جاء فيها:

تتوجه كتلتنا النيابية باسم رئيسها وأعضائها إلى حكومتكم بهذه المذكرة حول العدوان الاسرائيلي على بلدنا لبنان.

سفير قطر: مستمرّون بدعم لبنان
أكّد سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني لرئيس الجمهورية جوزاف عون استمرار دعم بلاده للبنان وحرصها على استقراره ودعم الحكومة اللبنانية واجراءات التهدئة، مجدداً التأكيد على تقديم المساعدات وفق البرنامج الموضوع لذلك.

اخترنا لك
