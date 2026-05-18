الخارجية اللبنانية تدين استهداف منشآت حيويّة في دولة الإمارات

بيان صادر عن وزارة الخارجيّة والمغتربين:



تدين وزارة الخارجيّة والمغتربين بأشدّ العبارات الهجوم الذي استهدف منشآت حيويّة في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة بواسطة طائرات مسيّرة، وما أسفر عنه من اندلاع حريق خارج محطّة براكة للطاقة الذرية في منطقة الظفرة، في تطوّر بالغ الخطورة يمسّ بأمن المنشآت النوويّة وسلامة المنطقة واستقرارها.



وتعتبر الوزارة أنّ هذا الاستهداف يُشكّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، كما يشكّل اعتداءاً سافراً على دولة عُرفت بنهجها السلمي ودورها البنّاء في تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة.



وتؤكّد وزارة الخارجيّة والمغتربين رفضها الكامل والمطلق لأي اعتداء يطال دولة الإمارات العربيّة المتّحدة الشقيقة أو يمسّ أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وتجدّد تضامنها الكامل معها، ووقوفها إلى جانبها في كلّ ما تتّخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.