وزير الدفاع يستقبل بخاري في زيارة وداعية

استقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة السفير السعودي لدى وليد بخاري في زيارة وداعية وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الراهنة والحرب القائمة التي تطال تداعياتها معظم دول المنطقة، وتمنّى الجانبان نجاح المفاوضات الجارية بما يحقق مصلحة الجميع.

نوّه الوطني بالجهود التي بذلها السفير السعودي في تعزيز العلاقات الثنائية بين والمملكة وتطوير التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، شاكرًا المملكة على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، لا سيما خلال الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد.

بدوره أكّد السفير البخاري استمرار المملكة الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته وجميع مكوناته، مشيرًا إلى أنّ القيادة السعودية تعمل بعقلانية وحكمة انطلاقًا من خيارها القائم على التهدئة والسلام في المنطقة. كما شدّد على دعم بلاده لجهود رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في هذه المرحلة الحساسة، لافتًا إلى أنّ أولوية السياسة الخارجية السعودية الحالية تتمثّل في تعزيز السلم الأهلي وترسيخ العيش المشترك في لبنان.

وفي ختام اللقاء، تمنّى وزير الدفاع الوطني للسفير السعودي التوفيق في مهامه المستقبلية.