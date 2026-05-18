وزير الدفاع يستقبل بخاري في زيارة وداعية

نوّه وزير الدفاع
الوطني بالجهود التي بذلها السفير السعودي في تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان
والمملكة العربية السعودية
وتطوير التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، شاكرًا المملكة على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، لا سيما خلال الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد.
بدوره أكّد السفير البخاري استمرار التزام
المملكة الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه ومؤسساته وجميع مكوناته، مشيرًا إلى أنّ القيادة السعودية تعمل بعقلانية وحكمة انطلاقًا من خيارها القائم على التهدئة والسلام في المنطقة. كما شدّد على دعم بلاده لجهود رئيس الجمهورية اللبنانية
ورئيس الحكومة في هذه المرحلة الحساسة، لافتًا إلى أنّ أولوية السياسة الخارجية السعودية الحالية تتمثّل في تعزيز السلم الأهلي وترسيخ العيش المشترك في لبنان.
وفي ختام اللقاء، تمنّى وزير الدفاع الوطني للسفير السعودي التوفيق في مهامه المستقبلية.