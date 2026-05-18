"سلاح حزب الله حتى أصغر فصيل فلسطيني".. بين لبنان واسرائيل في حزيران! (الجمهورية)

كشف مصدر حكومي لصحيفة الجمهورية، أنّ "الاتفاق الأمني الذي يجري تطويره حالياً في المفاوضات ـ المباشرة برعاية ، لم ينتهِ بكل تفاصيله أو حتى مراحله. إذ سيجري تطوير صياغة مراحله في الجولتَين التفاوضيّتَين المقبلتَين مطلع شهر حزيران المقبل، ليتضمّن إجراءات تفصيلية أكثر، تتعلق بالجداول الزمنية لسحب سلاح كل الميليشيات غير الشرعية، بدءاً من وصولاً إلى أصغر فصيل فلسطيني. ليترافق ذلك تباعاً بخطوات إسرائيلية مقابلة، منها إعادة اللبنانيين الموجودين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى تقليص منطقة المواجهات التي تهاجمها وفقاً لبند «حقها» في العمل ضدّ أي تهديد يوجَّه لها، وأخيراً إلى الانسحاب على مراحل".

