عن الترتيبات الأميركية في اجتماع البنتاغون.. هل تبلّغ لبنان؟ (النهار)

أفادت صحيفة النهار، بأنه "في المقلب الآخر من المشهد اللبناني، وفيما تواصلت موجات التصعيد الميداني على وتيرتها، نفت أوساط لبنانية معنية أمس كل ما يسّوق عن تعاون عسكري لبناني إسرائيلي أميركي".



وأكدت الأوساط المعنية، أن "لبنان لم يتبلّغ بعد الإجراءات أو الترتيبات الأميركية التي ستتّخذ في اجتماع الوفود العسكرية اللبنانية والإسرائيلية والأميركية المتفق على عقده في البنتاغون في 29 أيار الحالي، موضحة أنه "من غير المرجح توزيع الوفد العسكري اللبناني طائفياً".