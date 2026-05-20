فريق الضباط اللبنانيين المشارك في المفاوضات.. لا يخضع لأي تركيبة طائفية (الديار)

كشفت مصادر رسمية لبنانية لصحيفة ، أن " أبلغت واشنطن أن استمرار الخروق والتصعيد العسكري في الجنوب قد يدفعان الجانب اللبناني الى تعليق مشاركته في المفاوضات، خصوصا أن الدور الأميركي لا يبدو حاسماً حتى الآن في منع من توسيع الحرب".

وتابعت المصادر، بأن "كل ما يحكى عن روايات وسيناريوهات حول مفاوضات 29 ايار في البنتاغون لا يمت الى الواقع بصلة، اذ لا نقاشات حول تشكيل وحدات خاصة في الجيش، ولا قبول حتى باستخدام مصطلح «نزع السلاح» في المحاضر والوثائق الرسمية، جازمة بان فريق الضباط اللبنانيين المشاركين في المفاوضات لا يخضع لأي تركيبة طائفية، بل اختير بناء على الاختصاصات المطلوبة، وأنه غير مكلف بتقديم تعهدات أو التزامات".



واشارت المصادر الى ان " طالبت مرارًا بالتواصل المباشر مع لكن قيادة الجيش رفضت وتمسّكت بآلية الميكانيزم، فاليرزة تدرك حجم التحديات المقبلة في تنفيذ خطط حصر السلاح وتتمسّك بالمراحل الخمس للخطة مع تعديلات فرضها وتداعياته، فالجيش لن يسقط ثوابته الوطنية في اي تفاوض مع اسرائيل، واولويته تبقى دائما ما نص عليه الدستور اللبناني في على السلمِ الاهلي في البلاد".