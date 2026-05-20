"الفرصة الأخيرة".. بقيادة عون وسلام! (الجمهورية)

كشف مصدر ديبلوماسي غربي مطّلع لصحيفة الجمهورية، أنّ "المقاربة التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام خلال جولات التفاوض المباشر مع ، حظيت خلال الأيام القليلة الماضية بدعم أوروبي وعربي متقدّم، في اعتبار أنّها «تنطلق من تثبيت وقف إطلاق النار وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة ، بالتوازي مع إعادة تحريك المسار الاقتصادي والمالي ومنع انزلاق إلى مواجهة مفتوحة . إلّا أنّ المعوقات الميدانية من جانب إسرائيل و«حزب الله» تُضعف أي فرصة تسنح للنجاح، لأنّ الأولى تريد ترجمة تفوّقها الحربي سياسياً، بينما يرفض الثاني التخلّي عن الانتماء بقراراته إلى دولة غير لبنان، يريد أن تفاوض إيران عنه وعن كل لبنان".