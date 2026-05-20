"الفرصة الأخيرة".. بقيادة عون وسلام! (الجمهورية)

وأكّد المصدر نفسه "أنّ المناخ الدولي الذي تكرّس في الأيام الأخيرة
، أظهر اقتناعاً متزايداً بأنّ الرئاستَين الأولى والثالثة تقودان ربما "الفرصة الأخيرة" لإعادة تثبيت الشرعية اللبنانية
واستعادة ثقة المؤسسات الدولية والدول المانحة، وخصوصاً بعد الإشارات الأميركية الإيجابية إلى «ثمرة» المحادثات اللبنانية ـ الإسرائيلية
الجارية برعاية واشنطن".
وأوضح مصدر سياسي عربي
مواكب للاتصالات للجمهورية، أنّ "المواقف التصعيدية الصادرة عن نواب وشخصيات في حزب الله
خلال الأيام والأسابيع الأخيرة ضدّ مسار التفاوض عبر التخوين والإهانات، تُقابل باستياء واسع داخل الأوساط الديبلوماسية، لكونها تُفسَّر كاستهداف مباشر لموقعَي الرئاستَين الأولى والثالثة، ومحاولة لتعطيل أي تسوية تعيد لبنان
إلى الحضن العربي
والدولي".
وأضاف المصدر نفسه أنّ "المجتمع الدولي بات يتعامل مع خطاب الحزب الرافض للمفاوضات المباشرة بوصفه عبئاً سياسياً وأمنياً على الدولة اللبنانية وعلى فرص الإنقاذ الاقتصادي، خصوصاً أنّ الرهان الخارجي الحالي يتمحور حول تمكين الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية، لا حول تكريس ازدواجية القرار والسلاح".