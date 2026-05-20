"تناقض واضح" لدى "حزب الله"! (الشرق الأوسط)

وأكد المصدر للشرق الأوسط، أنَّ "لبنان
يفاوض حول ملفات لبنانية بحتة مرتبطة بواقع قائم فرضه الاحتلال الإسرائيلي
، والسلطة اللبنانية
تتحرَّك انطلاقاً من مصلحة لبنان فقط، وبالتالي فإنَّ أي محاولة لتصوير الأمر بشكل مختلف تبقى غير مفهومة".
وأشار المصدر إلى أنَّ "موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة كان ثابتاً منذ البداية، ومفاده أنَّ «لا أحد يفاوض بالنيابة عن لبنان، وهو المبدأ الذي يحكم المقاربة الرسمية الحالية".
ورداً على من يعدّ أنّ "إيران
تفاوض الولايات المتحدة
وليس إسرائيل
"، أوضح المصدر أنّ "الوضع اللبناني مختلف بالكامل، لأنَّ إسرائيل تحتل أراضي لبنانية ومن الطبيعي في هذه الحالة أن يكون التفاوض مع العدو
بهدف الانسحاب وإنهاء الاحتلال، وهذا ما تقوم به كل الدول عندما تكون أراضيها محتلة".