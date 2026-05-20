رفضًا للعفو المجتزأ.. اعتصام وقطع طريق في بعلبك

وطالب دندش الثلاثة بوقفة جريئة ومسؤولة تحسم هذه الفتنة المسماة بالعفو العام، قائلًا: "لا أحكام لأي مواطن استُدرج إلى الخطأ، إن كان جنوبيًا أو شماليًا أو بقاعيًا، هويتنا وسقفنا الدولة، وبقاء لبنان هو بحكمة قادته".



وطالب دندش المجلس النيابي بطي صفحة أليمة من الماضي عبر إقرار عفو عام شامل وغير مشروط، كاعتراف متبادل وجريء بأن أبواب لبنان كانت مشرعة لرياح خارجية أدت إلى هذا الواقع الأليم في مجتمعنا.

صبحي جعفر رأى أن ، ومنذ عهد الاستقلال حتى ، لم يحصل إلا على الفتات، فتات في كل شيء، حتى وصل الفتات إلى العفو العام، مع تمنياته على الرؤساء الثلاثة والمجلس النيابي بأن ينظروا إلى منطقة بعلبك الهرمل بكل جدية.



عضو لجنة العفو العام دُمَر المقداد أكد أن منطقة بعلبك الهرمل ظُلمت مرتين، ظُلمت في التعليم والوظائف والطبابة والإنماء، وها هي تُظلم اليوم بعفو عام مشين تُستثنى فيه منطقة بعلبك الهرمل.



وطالب الشيعي في وحركة أمل بعدم التوقيع على عفو عام استثنائي، لأن ما نريده هو عفو عام شامل وعادل لكل الطوائف ، ولن نسمح بغير ذلك.



الدكتور مدحت زعيتر توقف عند طرح بعض النواب، من دون أن يسمّيه، قائلًا: "بالأمس طالعنا قائلًا إذا شمل العفو الإسلاميين تقوم القيامة ولا تقعد، وإذا شمل المبعدين تقوم القيامة، وإذا شمل جرائم المخدرات تقوم القيامة، حتى الآن لم نعرف ما هو العفو العام الذي يريدونه".



وأضاف: "سؤالنا هنا: هل العفو العام هو عن من سرقوا أموال المودعين، أم عن غيرهم من مختلسي أموال الشعب الذين يسقط أبناؤهم في الجنوب وتُمسح قراهم وقد أصبحوا مشرّدين؟".



رابطة مختاري شرق البقاع نزيه درويش طالب بعفو عام يشمل جميع اللبنانيين من كل الفئات والمذاهب والطوائف، على أن يشمل السجين والموقوف والمحكوم والفار، معتبرًا أن "العفو العام، على تسميته، يجب أن يكون شاملًا، ولا نريد عفوًا عامًا ببرواز خاص".



أما مختار بريتال حمد إسماعيل، فرأى أن ما يحصل تحت مسمى العفو العام ما هو إلا تسوية بين مجموعات سياسية، بينما العفو العام يجب أن يكون شاملًا لكل الفئات والطوائف.



وحمّل النواب السنة والشيعة والمسيحيين مسؤولية التقصير في هذا المجال، موجّهًا الدعوة إلى عدم انتخاب من يقصّر في هذا الملف.