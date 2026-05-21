الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل.. ماذا يجري في الكواليس؟ (الشرق الاوسط)

2026-05-21 | 00:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل.. ماذا يجري في الكواليس؟ (الشرق الاوسط)
التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل.. ماذا يجري في الكواليس؟ (الشرق الاوسط)

قال مصدر وزاري لصحيفة "الشرق الأوسط": "لبنان تجاوب مع طلب الولايات المتحدة الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، كما استجاب لاحقاً لرغبتها في رفع مستوى التمثيل وضم عسكريين إلى الوفد المفاوض، مقابل إصراره على أن تبدأ بتثبيت الهدنة".

وتساءل المصدر: "ماذا قدَّم الراعي الأميركي للبنان؟ وما الأسباب الكامنة وراء عدم تجاوبه في تثبيت وقف إطلاق النار بما يُعزّز موقع الدولة اللبنانية في مواجهة "حزب الله"، الذي يرفض المفاوضات المباشرة، ويطالب باستبدال أخرى غير مباشرة بها، ويشن عليها أقسى الحملات السياسية، فيما يتباهى نوابه بالإنجازات والانتصارات التي حققها مقاتلو الحزب، ويدعون إلى استثمارها، ولكن عبر مفاوضات غير مباشرة؟"

ولفت المصدر إلى أن "لبنان كان قد اتخذ قراره بعدم ربط مصيره بإيران، خلافاً لإصرار "الثنائي الشيعي"، ومن ثم لا يجد ما يبرر لواشنطن عدم إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار". وقال إن "لبنان شارك في الجلسة الثالثة من المفاوضات بوفد ترأسه السفير السابق سيمون كرم، وإن مشاركته جاءت في إطار إعلان نيته إنهاء حال الحرب مع إسرائيل التي لم تلتزم بوقف الأعمال العدائية". وأضاف أن "لبنان كان، ولا يزال، يراهن على تدخل الإدارة الأميركية فور انتهاء الجولة، للضغط على إسرائيل وتهيئة المناخين السياسي والأمني الملائمين لانعقاد اجتماع يقتصر على العسكريين تحت سقف البحث في المسار الأمني، تمهيداً لاستئناف اجتماعات المسار السياسي يومي 2 و3 حزيران المقبل".

وأكد المصدر لـ"الشرق الأوسط" أن "لبنان بدأ التحضير لاجتماع المسار الأمني، الذي يغلب عليه الطابع التقني، مستغرباً ما روّج له البعض عن أن عون، بالتوافق مع سلّام، يدرسان تشكيل لواء خاص بالجنوب استجابة لطلب واشنطن". وأوضح أن "هذا الطرح لم يُدرج على بساط البحث خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وأن ما جرى تداوله استند، بصورة غير مباشرة، إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لإحدى المحطات الأميركية".

واستغرب المصدر "الحملة التي شنّها نواب "حزب الله" في هذا الخصوص"، وقال "إنهم كانوا في غنى عنها لو استمزجوا رأي عون فيما يجري التداول به عبر الوسيط الرئاسي الذي يتواصل مع النائب حسن فضل الله، والمقصود به العميد أندريه رحال". وأكد أن "تشكيل لواء خاص مقاتل من الجيش ليس مطروحاً؛ لأنه لا وجود لدى قيادته لأي تمييز بين لواء وآخر، ولا فرز لألويته إلى فئة "أ" و"ب"، إضافةً إلى أن موقف عون لا جدال فيه في هذا الشأن". ولفت المصدر إلى أن "حزب الله" يفتعل معركة لا وجود لها لصرف الأنظار عن مطالبته بحصرية السلاح بيد الدولة لبسط سلطتها على كل أراضيها تطبيقاً لاتفاق الطائف الذي يؤيده وبدأ يستحضره في جميع المناسبات".

وأوضح أن "تشكيل الوفد العسكري إلى اجتماع المسار الأمني لا يزال موضع تداول وتشاور بين عون وسلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل". وتوقّع أن يضم الوفد، إضافة إلى الملحق العسكري في سفارة لبنان في واشنطن العميد أوليفر حاكمة، عدداً من الضباط ذوي الاختصاص والخبرة الميدانية، ولم يستبعد أن يكون من بينهم قائد عمليات منطقة جنوب الليطاني العميد نيقولا تابت، الذي يمثّل لبنان في اجتماعات لجنة "الميكانيزم" المكلفة بالإشراف على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية. كما توقّع أن تستجيب واشنطن والمجتمع الدولي لاحتياجات الجيش من التجهيزات على مختلف المستويات، بما يُتيح له تعزيز انتشاره في الجنوب".

ولم يستبعد بأن يلتحق بالوفد ضباط من مديرية الشؤون الجغرافية وغرفة العمليات في وزارة الدفاع، وقال إن "اجتماع المسار الأمني هو لوضع اتفاق الإطار الذي يتمسك به الوفد المفاوض، ويكون بمثابة خريطة الطريق لنشر الجيش في جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية، بالتزامن مع انسحاب إسرائيل منه طبقاً لجدول زمني يُتفق عليه برعاية أميركية وبواسطة لجنة ارتباط ثلاثية، تضم ضباطاً عن الأطراف الثلاثة، يوكل إليها مراقبة تنفيذ الاتفاق الأمني لإنهاء حال الحرب بين البلدين والتدخل لمعالجة الخروق في حال حصولها".

ورأى المصدر أن "هناك ضرورة لوجود ممثل عن مديرية الشؤون الجغرافية، للتحقق من انسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية، تطبيقاً لما نصّت عليه اتفاقية الهدنة المعقودة بين البلدين عام 1949". وأضاف أنه "يمكن تقسيم الجنوب إلى قطاعات أمنية للتأكد، بشكل ملموس، من عدم وجود أي سلاح غير شرعي". ورجّح أن "يبحث المسار الأمني مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات "يونيفيل" في مطلع العام المقبل، بهدف إيجاد بديل لها، وقد يقع الخيار على تفعيل دور هيئة المراقبين المنبثقة عن الهدنة مع زيادة عددها، علماً بأنها تنتشر حالياً على جانبي الحدود، ولها مقران رئيسيان في محلة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي القدس".
مقالات ذات صلة
التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل.. ماذا يجري في الكواليس؟ (الشرق الاوسط)

محليات

لبنان

واشنطن

المفاوضات المباشرة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
واشنطن للبنان: مرحلة إدارة الأزمة انتهت ومرحلة فرض الحلول بدأت (الجمهورية)
التحكم المروري: 6 حوادث و 7 جرحى خلال لـ24 ساعة الماضية

اقرأ ايضا في محليات

إلى موظفي القطاع العام.. نبأ سار من المالية!
06:54

إلى موظفي القطاع العام.. نبأ سار من المالية!


أعلنت وزارة المالية، انها انهت عملية تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين الى مصرف لبنان ظهر يوم أمس الاربعاء، على أن يجري صرفها قبل عيد الاضحى المبارك.

06:54

إلى موظفي القطاع العام.. نبأ سار من المالية!


أعلنت وزارة المالية، انها انهت عملية تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين الى مصرف لبنان ظهر يوم أمس الاربعاء، على أن يجري صرفها قبل عيد الاضحى المبارك.

إلى السفارات.. مذكرة من "الوفاء للمقاومة"
06:46

إلى السفارات.. مذكرة من "الوفاء للمقاومة"

وجهت كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني مذكرة إلى السفارات العربية والأجنبية حول العدوان الإسرائيلي على لبنان، جاء فيها:

تتوجه كتلتنا النيابية باسم رئيسها وأعضائها إلى حكومتكم بهذه المذكرة حول العدوان الاسرائيلي على بلدنا لبنان.

06:46

إلى السفارات.. مذكرة من "الوفاء للمقاومة"

وجهت كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني مذكرة إلى السفارات العربية والأجنبية حول العدوان الإسرائيلي على لبنان، جاء فيها:

تتوجه كتلتنا النيابية باسم رئيسها وأعضائها إلى حكومتكم بهذه المذكرة حول العدوان الاسرائيلي على بلدنا لبنان.

سفير قطر: مستمرّون بدعم لبنان
06:26

سفير قطر: مستمرّون بدعم لبنان

أكّد سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني لرئيس الجمهورية جوزاف عون استمرار دعم بلاده للبنان وحرصها على استقراره ودعم الحكومة اللبنانية واجراءات التهدئة، مجدداً التأكيد على تقديم المساعدات وفق البرنامج الموضوع لذلك.

06:26

سفير قطر: مستمرّون بدعم لبنان

أكّد سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني لرئيس الجمهورية جوزاف عون استمرار دعم بلاده للبنان وحرصها على استقراره ودعم الحكومة اللبنانية واجراءات التهدئة، مجدداً التأكيد على تقديم المساعدات وفق البرنامج الموضوع لذلك.

يحدث الآن

اخترنا لك
إلى موظفي القطاع العام.. نبأ سار من المالية!
06:54
إلى السفارات.. مذكرة من "الوفاء للمقاومة"
06:46
سفير قطر: مستمرّون بدعم لبنان
06:26
عن نصرالله وخامنئي.. هذا ما قالته أورتاغوس!
05:36
الحزب يشارك بمفاوضات باكستان.. وإيران تعده بالمليارات (المدن)
03:18
محافظ بعلبك الهرمل يتفقد طريق نحلة الحدودي ويشيد بدور المجتمع المدني
03:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026