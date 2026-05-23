في غارات البقاع أمس.. إستشهاد عنصر في الجماعة الإسلامية

أفاد مراسل الجديد أن الغارات الإسرائيلية أمس على البقاع الغربي استهدفت منزل طارق فرج في بلدة الرفيد، ما أدى إلى استشهاد نجله عبادة طارق فرج، وهو عنصر في «الجماعة الإسلامية».