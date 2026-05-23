دولارات مزوّرة تتنقّل في الحمرا.. والأمن يتحرّك

بتاريخ 20-5-2026، وفي محلّة ، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت كلًّا من:

ج. ر. (مواليد عام 1974، لبناني)

د. ر. (مواليد عام 1995، لبناني)

وذلك للاشتباه بتورّطهما في ترويج عملة مزيّفة.

وبتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما مبلغ /274,900/ أميركي مزيّف، من فئة الـ /100/ دولار، إضافةً إلى مبلغ /600/ دولار أميركي صحيح، يُشتبه باستخدامه للتمويه.

سُلّما مع المضبوطات إلى الفصيلة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختص.