الاتفاق اقترب.. تابعوا البث المباشر لنشرة أخبار الجديد

الدفاع المدني: تعرّض مركزنا الإقليمي في النبطية لاستهداف مباشر في غارة إسرائيلية ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وتضرّر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة للمركز فيما اقتصرت الأضرار على الماديات