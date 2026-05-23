عن العقوبات الأميركية ماذا قال بري لزواره؟

نقل زوار عنه استغرابه الإجراءات الأميركية التي اتخذت ضد مسؤولين في حركة "أمل" معتبرا أن وراء هذه الخطوة لوبي لبنانيا يمعن في تحريض بعض الدوائر الأميركية وحثها على الوقوف في وجه أي دور "جامع" بين اللبنانيين لإتاحة الفرصة أمام فتنة داخل أو حرب أهلية.

وإذ قلل بري من أهمية هذه الخطوة دعا زواره كما أفادوا "الجديد" إلى انتظار نتائج الوساطات بشأن . وقال بري حسب الزوار إن المنطقة أمام أيام مفصلية، فإذا نجت المفاوضات المكثفة الجارية حاليا من محاولات بنيامين نتنياهو المستمرة لتخريب الحل الديبلوماسي فقد تصل الى خواتيم إيجابية تفضي إلى مخرج يقوم على نقل اليورانيوم المخصب إلى بلد لا تعارضه إيران وهو الصين.

وأبدى بري ارتياحه لزيارة وفد قطري لطهران وللدور السعودي المساهم بقوة في البحث عن حل سياسي، معتبرا أن ذلك قد يمثل مقدمة لمصالحة عربية- إيرانية في حال الوصول الى اتفاق بين واشنطن وطهران.

وفي المشهد الثاني تقول مصادر اميركية إن امام فرصة حتى ايلول المقبل للاستفادة من الاهتمام بلبنان ولكون الملف اللبناني اولوية لدى قبل الانصراف إلى الانتخابات النصفية الاميركية.

اما عن العلاقة بين بعبدا وحارة حريك فأشارت معلومات الجديد إلى أن القطيعة مستمرة وإن كانت هناك رسائل متبادلة وأوضحت ان عاملين يحكمان العلاقة اولا الاجتماع الامني في التاسع والعشرين من ايار ودقة الملفات التي سيتم تناولها والمرتبطة بالوضع الميداتي وثانيا العقوبات على مسؤولين في والتي تركت ظلالها على المشهد.

وفي شأن اخر علمت "الجديد" أن العقيد العراقي الوهمي اعترف في التحقيقات التي أجريت معه بأنه تواصل مع خمسة وخمسين ضابطا لبنانيا من أجهزة مختلفة.