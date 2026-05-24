ضمانة بتحييد بيروت؟.. والخطورة في ما ستطلبه إسرائيل من الوفد اللبناني!

بانتظار توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب ساعات فاصلة صعدت فيها من هجماتها وتهديداتها ومع انطلاقة الاسبوع استحقاق عسكري في البنتاغون مع اجتماع الجمعة وفي المعلومات أن خطورة اللقاء وأهميته هي في ما سيسمعه الوفد العسكري اللبناني ووفق مصادر دبلوماسية فإن الوفد الامني العسكري اللبناني سيسمع مطلبا اسرائيليا بأن يكون التواصل مباشر بين الجيشين وهذا مطلب اسرائيلي قديم سبق ووصل الى قيادة مرات عدة ورفضته المؤسسة العسكرية علما أن توجيهات المؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية تنحصر بتثبيت وقف إطلاق الناررفع التهم عن المؤسسة العسكرية من خلال شرح مفصل لعملها ومهامها خلال المرحلة الاولى من خطة الجيش وصولا الى طلب مساعادات للمؤسسة العسكرية.