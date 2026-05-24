ضمانة بتحييد بيروت؟.. والخطورة في ما ستطلبه إسرائيل من الوفد اللبناني!

أما بالنسبة الى المسار الايراني - الإيراني تتخوف المصادر الدبلوماسية من اتفاقية بلا مخارج ووقائع واضحة إن على مستوى الملف النووي أو على مستوى سلاح حزب الله
وبالتالي أيا كانت النتائج أو الخلاصات التي سترشح عن الاتفاق بين ايران
واميركا ورغم بعض القراءات السياسية لانعكاسات الاتفاق الايجابية على لبنان
الا ان مصادر دبلوماسية قالت إن اقصى ما يمكن أن يحققه لبنان هو ضماناتٌ إسرائيلية بعدم استهداف العاصمة بيروت
تماما كما هو واقع الحال اليوم
مع الإبقاء على حرية اسرائيل بالحركة واستهداف ما قد تعتبره نشاطا لحزب الله
واحتلال لمناطق واسعة
من جنوب لبنان وصولا الى النبطية وتختم المصادر بالقول بالنسبة لاسرائيل فإن مسار وقف الحرب في لبنان يتطلب مسارا لبنانيا اسرائيليا مباشرا ومستقلا عن ما يمكن ان تتفق عليه واشنطن وطهران.